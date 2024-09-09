Волки в лесах Ленобласти скоро начнут выть

Волки, живущие в лесах Ленобласти, пока ходят поодиночке, но уже скоро начнут сбиваться в стаи. Видеоловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе зафиксировала волка в светлое время суток — это большая удача, так как они ведут сумеречный образ жизни. Кадры публикует 9 сентября канал «Каждой твари по паре».

«Судя по размеру, это молодой волк, ему около полутора лет. Зверь пока ещё в летнем наряде, но уже скоро начнёт переодеваться в зимнюю шубу», — рассказывает Павел Глазков.

Неудивительно, что молодой волк один. Весной его родители ушли, чтобы вырастить новое потомство, а свою семью он создаст, достигнув возраста трёх лет.

В начале осени волки начнут собираться вместе, чтобы перезимовать. Чтобы найти друг друга, они воют. Обычно в стаю сбиваются родственники, узнавая друг друга по голосам, но могут принять и пришлого зверя.

