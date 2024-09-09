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Общество Волки в лесах Ленобласти скоро начнут выть

Волки в лесах Ленобласти скоро начнут выть

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10 комментариев

Волки, живущие в лесах Ленобласти, пока ходят поодиночке, но уже скоро начнут сбиваться в стаи. Видеоловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе зафиксировала волка в светлое время суток — это большая удача, так как они ведут сумеречный образ жизни. Кадры публикует 9 сентября канал «Каждой твари по паре».

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«Судя по размеру, это молодой волк, ему около полутора лет. Зверь пока ещё в летнем наряде, но уже скоро начнёт переодеваться в зимнюю шубу», — рассказывает Павел Глазков.

Неудивительно, что молодой волк один. Весной его родители ушли, чтобы вырастить новое потомство, а свою семью он создаст, достигнув возраста трёх лет.

В начале осени волки начнут собираться вместе, чтобы перезимовать. Чтобы найти друг друга, они воют. Обычно в стаю сбиваются родственники, узнавая друг друга по голосам, но могут принять и пришлого зверя.

В Ленинградской области, по данным регионального комитета по охране объектов животного мира, обитают 233 волка.

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Волки Животные Природа Павел Глазков
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Комментарии
10
Ганс-Дитрих Геншер
9 сентября 2024, 11:07
и не только волки, после оглашения результатов так называемых "выборов")
Castello Jr.
9 сентября 2024, 11:09
Худющий-то какой, бедненькой, как перезимует
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