Только не под подушку! Куда спрятать сбережения от инфляции

Источник: Александр Манзюк / «Коммерсантъ»







На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в стране снижается и уже опустилась ниже 9%. Но граждане в снижение темпов роста цен верят не особо и ожидают, что через год инфляция будет на уровне 12,9%. Хранить деньги под матрасом в таких условиях нерационально, но из-за нестабильности и угрозы новых санкций даже не знаешь, куда податься. «Фонтанка» подготовила гид по инструментам, которые помогут не только почти гарантированно сохранить, но и приумножить накопления или хотя бы спасти их от инфляции.



Вклады и накопительные счета

Это банковские инструменты с минимальными рисками. Доходность по ним зависит от ключевой ставки и растет вместе с ней. По правде говоря, возможность положить деньги на вклад под хороший процент — это практически единственный плюс, который может извлечь обыватель из очередного повышения «ключа». И когда Банку России жалуются на высокие ставки по кредитам, он всегда кивает и на депозиты, мол, ставки по ним тоже выросли.



Банковская система — цельная и сбалансированная: чтобы выдать кому-то кредит, нужно привлечь деньги на вклад. Зарабатывают банки на разнице между ставками, по которым привлекают и выдают деньги. Она называется спредом. Увы и ах, на физлицах банки зарабатывают больше, чем на компаниях. Спреды между процентными ставками для граждан в июле составили 9,4% на продукты сроком до года и 2,9% — более года, в то время как спреды для нефинансовых организаций составили 2,7% и 1,6% соответственно. То есть на наших деньгах они зарабатывали в среднем 9,4%.



Вклады и накопительные счета отличаются друг от друга ставками, сроками, возможностью снимать и вносить деньги. На накопительных счетах разрешается делать и то, и другое, а сроки хранения средств не ограничены, но из-за этого и ставки значительно ниже. Срок жизни вклада ограничен. Самые высокие ставки у тех, что открываются на срок до года без возможности снимать и пополнять. Чем дольше срок хранения, тем ниже ставка, потому что подразумевается, что «ключ» рано или поздно будет снижаться. Также ставку будет снижать возможность снимать и вносить деньги.



Не дожидаясь заседания ЦБ по ключевой ставке, которое назначено на 13 сентября, крупные госбанки уже начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам до 20%. Это нормальная практика. Даже если ставку в итоге не повысят (а такая вероятность есть), процентную ставку для клиентов, которые успели открыть вклад, скорее всего, сохранят. Так уже было, когда перед заседанием 7 июня банки повысили ставки по вкладам до 18%, а ключевую сохранили на уровне 16%.



Доходность до 20% сейчас предлагает ВТБ. Причем не только по вкладам, но и по накопительным счетам. Правда, на поверку оказывается, что 20% складываются из кучи надбавок за разные опции: нужно быть зарплатным клиентом, держать на счету до миллиона рублей (если больше — ставка фиксируется на уровне 7%), совершать покупки по карте на определенную сумму, а еще подписаться на какие-то сервисы. Если вы уже клиент, заморочиться можно, если нет — возможно, стоит поискать предложение получше.



Или, например, берем вклад от Газпромбанка, в рекламе которого изображены соблазнительные цифры «21%», настолько большие, что перед ними едва заметен предлог «до». Далее уже уточняется, что вклад рассчитан на полгода, 21% — это максимальная ставка, которая начисляется со 121-го по 181-й день (то есть с 4-го по 6-й месяц), а в среднем доходность составит 18,6%. Причем это при открытии онлайн, через офис — 17,6%.

На самом деле есть цифры и больше. До 25% по вкладу предлагают тем, кто согласится одновременно с этим заключить договор долгосрочных сбережений с родственным банку негосударственным пенсионным фондом. Это новый долгосрочный инструмент, заработавший с 2024 года, который подразумевает софинансирование взносов государством.

В «Сбере» сейчас можно открыть вклад максимум до 18% годовых, но такой процент предусмотрен, если положить деньги на 8 или 9 месяцев без снятия и пополнения. С пополнением на тот же срок максимальная ставка составит 17,5%. Она складывается из базовой ставки 15,5%, 1% добавляется за подписку на сервисы, 1% — за получение зарплаты. Добавить до 18% можно, если сумма вклада составит 1 млн рублей. То же самое с накопительным счетом, максимальная ставка по которому достигает 16%, но только в первые три месяца, если счет открыт впервые и при выполнении множества других условий. «Голая» ставка по накопительному счету в разных организациях составит в среднем 7–10%.



Конкуренцию традиционным банкам по приросту вкладов составляют банки маркетплейсов. Как писал РБК, в 2024 году в лидеры по этому показателю выбились банки Ozon и «Яндекса». Первый сейчас привлекает средства максимум под 17,5% годовых, «Яндекс банк» — под 19%. Такую ставку клиент получит, если откроет «сейв» (тот же вклад) на 1 год, и она, если верить информации на сайте продукта, фиксированная. Там же по-зуммерски трогательно предлагается настроить дизайн приложения под себя — изменить цвет, придумать название или использовать вместо него эмодзи.

Облигации федерального займа ОФЗ

Это инструмент для самых консервативных инвесторов. Облигации федерального займа — долговые бумаги, которые выпускает правительство России. Покупая их, вы даете в долг государству. Оно, в свою очередь, обязуется вернуть вам деньги строго в определенный срок (срок погашения) и на протяжении всего периода, пока пользуется вашими деньгами, будет платить фиксированное вознаграждение — купоны.



«Несмотря на высокие процентные ставки по вкладам, сейчас самое время задуматься о том, какие будут ваши инвестиции, когда ставка начнёт снижаться. А это неизбежно когда-нибудь случится. Возможно, в этом экономическом цикле ставка будет высокой достаточно долго. Но если взять долгосрочный период, в среднем последние 10 лет ставка Центрального банка РФ была 9,6%. Поэтому, если вам нужны консервативные инвестиции и вы найдете варианты, превышающие этот процент и позволяющие надолго обеспечить доходность выше, — это будет прекрасно для первых шагов в приумножении капитала», — говорит Юлия Афанасьева, аналитик ФГ «Финам».

ОФЗ — самый простой инструмент для этого. Сейчас их можно найти с доходностью в среднем 16–17% годовых и зафиксировать ее на 7–10 лет.



«В настоящее время доходность государственных облигаций сильно опережает уровень официальной инфляции. Например, текущая доходность к погашению ОФЗ 26243, ОФЗ 26244 и ряда других выпусков составляет порядка 15,9% годовых. Погашение указанных бумаг состоится в 2034 году и позднее. Таким образом, они позволяют зафиксировать текущую высокую доходность на много лет вперед», — приводит пример Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».



Он отмечает, что в случае замедления инфляции и снижения ключевой ставки биржевой курс этих ОФЗ повысится и тогда их можно будет продать существенно дороже. На старте цена одной бумаги стандартно составляет 1000 рублей, но в ходе торгов она может упасть, а потом восстановиться до этого уровня. Таким образом, инвестор может не только получить значительные купоны, но и заработать на изменении цены бумаги.



В долг у граждан, компаний и банков берут и регионы России. В основном доходность региональных облигаций составляет 18–20%. Также на Мосбирже представлены облигации «дружественных» стран — Белоруссии и Казахстана. Но оба эти варианта достаточно рискованные, особенно второй, поскольку речь идет о бумагах иностранных государств.



Еще больший риск связан с корпоративными облигациями, которые выпускают компании. Доходность у них, как правило, гораздо выше, но больше вероятность, что случится страшное и фирма не сможет погасить обязательства. Такое уже бывало, даже с госкомпаниями. В ситуации, когда гособлигации позволяют получить такую высокую доходность, как сейчас, можно не обращать внимания на более рискованный корпоративный сегмент, считает Виталий Манжос.



Паевые фонды

Несколько более сложный инструмент инвестирования — это фонды. Они позволяют диверсифицировать риски за счет того, что объединяют «под одной крышей» несколько видов активов. Это могут быть объекты недвижимости, российские и иностранные ценные бумаги, иностранные валюты и драгметаллы.



Паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) руководят управляющие компании, которые определяют стратегии инвестирования и придерживаются их, увеличивая доходы клиентов. По крайней мере, очень стараются. Фонды выпускают собственные ценные бумаги. Часть из них размещают бумаги на бирже, делая их доступными для свободной покупки. Таких эмитентов называют биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ).



Хоть разобраться в этих определениях сразу непросто, принцип работы один: покупая ценную бумагу фонда (пай), инвестор приобретает долю во всех активах, которые находятся в его составе. Это позволяет застраховаться от сильных колебаний, которым подвержены некоторые активы. Если что-то одно падает в цене, что-то другое растет. За счет прибыли покрывается убыток, и в целом бумага не так сильно страдает от турбулентности.



Фондов на бирже несметное количество. Они есть практически у каждой уважающей себя инвестиционной компании. Доходность зависит от содержимого. Более сдержанную показывают фонды, специализирующиеся на облигациях, как государственных, так и корпоративных, наиболее высокую — фокусирующиеся на акциях и золоте. С осторожностью надо относиться к наличию в фондах иностранных бумаг. Из-за санкций такую бумагу могут заблокировать, и все паи, в которых она участвовала, станут мертвым грузом.



По данным Investfunds, проекта для инвесторов от группы компаний Cbonds, самые доходные биржевые фонды на конец августа были связаны с инвестициями в золото. Это фонды УК «Первая», «Райффайзен капитал», «ВИМ Инвестиции», «Т-Капитал» и «Альфа-Капитал» с приростом за год от 19,8% до 20,5%. Доходность около 15,6–15,9% соответствовала фондам, привязанным к инструментам денежного рынка. Фонд «Консервативный смарт» УК «Первая», который ориентируется на государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, входящие в состав индекса «Сбер Консервативный Смарт Индекс», прирос на 11,8%, фонд «Управляемые инвестиции» УК «Альфа-Капитал», куда входят акции российских компаний, — на 10%. Самым убыточным, судя по рэнкингу проекта, стал фонд, в составе которого были иностранные бумаги (–26,9%), а также фонды, ориентированные на акции компаний, следующих принципам ответственных инвестиций и устойчивого развития (ESG), они потеряли от 17,7% до 20%.



Акции

Акции — это самые высокорискованные ценные бумаги. Их цена зависит от множества факторов и очень подвижна. Уйти в минус на них по неопытности очень легко, поэтому эксперты советуют миксовать акции с другими инструментами, выделяя первым относительно небольшую долю.



Аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев рекомендует такую комбинацию: 50% портфеля держать в высокорейтинговых (надежных) облигациях крупных компаний, 30% средств — на накопительном счете, чтобы была возможность оперативно изымать деньги без потери процентов, 20% — в акциях.



«Здесь мы также отдаем предпочтение крупному бизнесу, наши фавориты — ретейл (компании не страдают от разрыва международных связей и не зависят от колебания валюты) и IT (компании активно замещают иностранные решения и растут двузначными темпами)», — отмечает он.



Виталий Манжос обращает внимание на то, что с конца мая российский фондовый индекс Мосбиржи просел на четверть, а это значит, что многие «голубые фишки» (бумаги крупнейших российских компаний) сейчас торгуются на относительно низких уровнях. «Теперь есть возможность купить как надежные дивидендные акции, так и бумаги с хорошим потенциалом роста стоимости на ближайшие годы», — отмечает он.



Из наиболее перспективных эксперт «БКС Мир инвестиций» выделяет «Южуралзолото», «ТКС Холдинг», ММК, «Московскую биржу», «Интер РАО», МТС, «Сбербанк», «Лукойл», «Роснефть», «Яндекс», «Газпром нефть», «Северсталь», «Полюс», привилегированные акции «Башнефти», «Татнефти» и «Ростелекома».

