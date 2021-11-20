Стоило Чубайсу уйти. Инвесторы шокированы слухами о возможном дефолте «Роснано», продать его облигации нельзя было уже в пятницу

Государственная корпорация «Роснано» в пятницу вечером провела совещание с крупными держателями своих облигаций. Судя по официальному сообщению, речь шла о реструктуризации долга. Одновременно торги бумагами были остановлены без объяснения причин. По оценкам экспертов рынка, у инвесторов »зависли» облигации всех выпусков «Роснано» на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Как отмечают трейдеры, пресс-релиз о встрече руководства компании с инвесторами был распространен уже после того, как торги были приостановлены. Никаких комментариев ни от Московской биржи, ни от компании по поводу приостановки и сроков ее действия нет. В блогах инвесторов обсуждается прогноз резкого изменения котировок облигаций в понедельник — в случае, если торги по ним будут возобновлены.

«На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности Общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорится в обращении компании. При этом подчеркивается, что никакого решения в пятницу так и не было принято: «АО «РОСНАНО» планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами. Информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств». До сих пор российские госкомпании ни разу не объявляли дефолта по своим обязательствам, вера инвесторов в господдержку «Роснано» и в этот раз заставляет экспертов считать такой вариант развития событий маловероятным. Однако по итогам 2020 года «Роснано» показало убыток в 52,9 млрд рублей. Согласно консолидированной отчетности по МСФО, стоимость активов за год упала более чем вдвое: со 137 до 69 млрд рублей. В декабре прошлого года возглавлявший корпорацию бессменно с 2008 года Анатолий Чубайс покинул свой пост, ему на смену пришел выходец из «Ростеха» Сергей Куликов.