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    «Уже меньше 9%». Путин отметил, что инфляция в России снижается

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    9 комментариев

    Инфляция в России имеет тенденцию к снижению и уже составляет меньше 9%. Об этом, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Все хорошо не бывает — в Малайзии 2% инфляция, у нас, к сожалению, больше. <...> У нас целевой показатель где-то 4%, а он достиг девяти с лишним процентов недавно — 9,2%. Правда, сейчас он имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9%», — отметил президент.

    Накануне Минэкономразвития РФ опубликовало традиционный недельный обзор о текущей ценовой ситуации. Из него следует, что Росстат впервые за полтора года зафиксировал снижение недельной инфляции — на 0,02%, с 27 августа по 2 сентября. Сильнее всего за этот период на фоне завершения туристического сезона подешевели авиабилеты (–8,85%). Овощи и фрукты в целом сезонно подешевели на 1,66%.

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    Комментарии 9

    jokir05 Сен 2024 в 13:35
    Процент доверия растет, процент инфляции снижается...
    Ванюшка с Володенькой взрослеют...
    Время течет!
    Типа хокку)))
    +2−0
    kachimnoy05 Сен 2024 в 13:23
    Очередная ложь!
    +3−0
    28251789705 Сен 2024 в 13:22
    вот спасибо то! сразу полегчало
    +9−0
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