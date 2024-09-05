«Уже меньше 9%». Путин отметил, что инфляция в России снижается

Инфляция в России имеет тенденцию к снижению и уже составляет меньше 9%. Об этом, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Все хорошо не бывает — в Малайзии 2% инфляция, у нас, к сожалению, больше. <...> У нас целевой показатель где-то 4%, а он достиг девяти с лишним процентов недавно — 9,2%. Правда, сейчас он имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9%», — отметил президент.



Накануне Минэкономразвития РФ опубликовало традиционный недельный обзор о текущей ценовой ситуации. Из него следует, что Росстат впервые за полтора года зафиксировал снижение недельной инфляции — на 0,02%, с 27 августа по 2 сентября. Сильнее всего за этот период на фоне завершения туристического сезона подешевели авиабилеты (–8,85%). Овощи и фрукты в целом сезонно подешевели на 1,66%.

