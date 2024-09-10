Аэропорт Жуковский заработал в штатном режиме после ночной атаки беспилотников

Аэропорт Жуковский в Москве возобновил работу в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе организации вечером 10 сентября. Вылеты самолетов были приостановлены из-за ночной атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Как писала «Фонтанка», около 03:50 часов 10 сентября на территорию аэропорта упала часть обломков БПЛА. Жертв и пострадавших не было, как и не было разрушений перронного покрытия.

Пока на месте ЧП работали экстренные службы, вылеты самолетов из Жуковского приостановили. Открытия аэропорта ждали около 100–200 человек. Пассажирам раздавали бутылки с водой.

В ночь на 10 сентября над территорией России были перехвачены и уничтожены 144 беспилотника ВСУ. В Раменском Московской области в результате атаки был поврежден многоквартирный дом, погибла 46-летняя женщина. Еще семеро человек находятся в больницах.

