Аэропорт «Жуковский» до сих пор закрыт, люди ждут вылетов на газоне

Аэропорт «Жуковский» закрыт на вылет и прилет на неопределенный срок. Об этом 10 сентября сообщает портал MSK1.ru
Воздушная гавань закрыта из-за ночной атаки беспилотников. Около 3:50 часть обломков БПЛА упали на территорию аэропорта. Жертв и пострадавших нет. Также не зафиксировано и разрушений перронного покрытия. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы, после окончания следственных действий аэропорт возобновит работу.
По данным издания, около 100–200 человек сидят на траве у здания аэровокзала в ожидании его открытия. «Мы уже час тут сидим, к аэропорту не пускают. Но это ничего — те, кто в 3 часа ночи был в аэропорту, до сих пор там сидят», — рассказал один из пассажиров.
После многочасового ожидания пассажирам раздали бутылки с водой. Точное время открытия аэропорта при этом не сообщили.
Ранее из соображений безопасности закрывали аэропорты Внуково и Домодедово. Также переставал отправлять и принимать самолеты аэропорт Казани.
В ночь на 10 сентября над территорией России уничтожили и перехватили 144 беспилотника. В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом, в результате атаки погибла 46-летняя женщина, трех человек доставили в больницы. Еще четверо пострадали в Жуковском.
Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Подробнее о ночной атаке беспилотников на регионы РФ читайте в материале «Фонтанки».