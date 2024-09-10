    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-в

    760мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.39eur99.91

    Аэропорт «Жуковский» до сих пор закрыт, люди ждут вылетов на газоне

    2078
    5 комментариев

    Аэропорт «Жуковский» закрыт на вылет и прилет на неопределенный срок. Об этом 10 сентября сообщает портал MSK1.ru

    Воздушная гавань закрыта из-за ночной атаки беспилотников. Около 3:50 часть обломков БПЛА упали на территорию аэропорта. Жертв и пострадавших нет. Также не зафиксировано и разрушений перронного покрытия. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы, после окончания следственных действий аэропорт возобновит работу.

    По данным издания, около 100–200 человек сидят на траве у здания аэровокзала в ожидании его открытия. «Мы уже час тут сидим, к аэропорту не пускают. Но это ничего — те, кто в 3 часа ночи был в аэропорту, до сих пор там сидят», — рассказал один из пассажиров.

    После многочасового ожидания пассажирам раздали бутылки с водой. Точное время открытия аэропорта при этом не сообщили.

    Ранее из соображений безопасности закрывали аэропорты Внуково и Домодедово. Также переставал отправлять и принимать самолеты аэропорт Казани.

    В ночь на 10 сентября над территорией России уничтожили и перехватили 144 беспилотника. В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом, в результате атаки погибла 46-летняя женщина, трех человек доставили в больницы. Еще четверо пострадали в Жуковском.

    Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Подробнее о ночной атаке беспилотников на регионы РФ читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    26059757110 Сен 2024 в 14:27
    Военные летчики что ли ждут?
    +0−1
    26078660110 Сен 2024 в 14:03
    А чо они не летят?
    +3−0
    Kit.10 Сен 2024 в 14:02
    Ждут то ли старых вылетов, то ли новых прилётов.

    Хоть укрытия им на газоне поставили?
    +3−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close