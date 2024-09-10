Аэропорт «Жуковский» до сих пор закрыт, люди ждут вылетов на газоне

Аэропорт «Жуковский» закрыт на вылет и прилет на неопределенный срок. Об этом 10 сентября сообщает портал MSK1.ru

Воздушная гавань закрыта из-за ночной атаки беспилотников. Около 3:50 часть обломков БПЛА упали на территорию аэропорта. Жертв и пострадавших нет. Также не зафиксировано и разрушений перронного покрытия. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы, после окончания следственных действий аэропорт возобновит работу.

По данным издания, около 100–200 человек сидят на траве у здания аэровокзала в ожидании его открытия. «Мы уже час тут сидим, к аэропорту не пускают. Но это ничего — те, кто в 3 часа ночи был в аэропорту, до сих пор там сидят», — рассказал один из пассажиров.