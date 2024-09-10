Фото дня. На Крестовском тушат заброшенный Sport Palace

Впечатляющие кадры и видео горящего на Крестовском острове спорткомплекса Sport Palace сделал коррсепондент «Фонтанки» вечером 10 сентября. С огнем пока справиться не удается, площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.
В городском управлении МЧС уточняют, что сообщение о пожаре в доме 9 по Южной дороге поступило в 18:47. В здании площадью 80х40 метров происходит горение на площади 800 квадратных метров.
Огонь тушат силами 16 единиц техники и 60 человек личного состава.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.
Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.