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    Фото дня. На Крестовском тушат заброшенный Sport Palace

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    Впечатляющие кадры и видео горящего на Крестовском острове спорткомплекса Sport Palace сделал коррсепондент «Фонтанки» вечером 10 сентября. С огнем пока справиться не удается, площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    В городском управлении МЧС уточняют, что сообщение о пожаре в доме 9 по Южной дороге поступило в 18:47. В здании площадью 80х40 метров происходит горение на площади 800 квадратных метров.

    Огонь тушат силами 16 единиц техники и 60 человек личного состава.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Прокуратура Петроградского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

    Владелец спортивного комплекса Sport Palace Роман Курбатов считает, что пожар в нем возник из-за того, что предназначенное к сносу здание осталось без охраны.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что некогда элитный спорткомплекс превратился в колоритную заброшку: опечатавшие его судебные приставы покинули здание, после чего объект по сути перестал охраняться и его разграбили вандалы. Снести объект должен был комитет по контролю за имуществом, но разработанная документация в конце июля получила отказ в согласовании от СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы».

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