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    Фильму-биографии «Рыжий» отказали в выдаче прокатного удостоверения

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    2 комментария

    Фильм «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем не выйдет в прокат из-за отказа в выдаче прокатного удостоверения. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила кинокомпания «Пионер» в своем телеграм-канале.

    Работа режиссера Семена Серзина должна была появиться в российских кинотеатрах 12 сентября. «Отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль», — сказано в сообщении «Пионера».

    Премьеру фильма «Рыжий», которая была запланирована на 6 сентября в петербургском кинотеатре «Аврора», отменили. В кинотеатре заявляли, что фильм пока не получил прокатного удостоверения, но эти проблемы тогда назвали «решаемыми».

    Уральскому поэту Борису Рыжему, которого называли голосом последнего советского поколения, 8 сентября могло бы исполниться 50 лет. Он ушел из жизни в 2001 году, оставив записку со словами: «Я всех любил. Без дураков».

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    Комментарии 2

    Ганс-Дитрих Геншер10 Сен 2024 в 20:11
    а не про чубайса?
    +2−0
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