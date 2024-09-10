Фильму-биографии «Рыжий» отказали в выдаче прокатного удостоверения

Фильм «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем не выйдет в прокат из-за отказа в выдаче прокатного удостоверения. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила кинокомпания «Пионер» в своем телеграм-канале.

Работа режиссера Семена Серзина должна была появиться в российских кинотеатрах 12 сентября. «Отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль», — сказано в сообщении «Пионера».



Премьеру фильма «Рыжий», которая была запланирована на 6 сентября в петербургском кинотеатре «Аврора», отменили. В кинотеатре заявляли, что фильм пока не получил прокатного удостоверения, но эти проблемы тогда назвали «решаемыми».