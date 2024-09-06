Премьеру фильма о Борисе Рыжем отменили и в других городах, названа одна из причин

Вслед за отменой премьеры фильма «Рыжий» в Петербурге, который должны была показать
Изданию также не удалось получить комментарий режиссера Семена Серзина, однако в местном кинотеатре сообщили, что ждут решения продюсеров картины, и пообещали снять интригу в понедельник,
В кинотеатре подтвердили информацию о том, что фильм пока не получил прокатного удостоверения («Фонтанка» удостоверилась в этом, проверив в соответствующем реестре), однако назвали эти проблемы «решаемыми».
Борис Рыжий родился в Челябинске, но долгое время жил в Екатеринбурге, где возле его дома установили информационный знак с портретом уральского поэта.