Премьеру фильма о Борисе Рыжем отменили и в других городах, названа одна из причин

Вслед за отменой премьеры фильма «Рыжий» в Петербурге, который должны была показать 6 сентября в кинотеатре «Аврора» и куда были распроданы билеты, отменены показы и в других городах. В частности, Е1 сообщает об отмене показов фильма о поэте в Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.



Изданию также не удалось получить комментарий режиссера Семена Серзина, однако в местном кинотеатре сообщили, что ждут решения продюсеров картины, и пообещали снять интригу в понедельник, 9 сентября .



В кинотеатре подтвердили информацию о том, что фильм пока не получил прокатного удостоверения («Фонтанка» удостоверилась в этом, проверив в соответствующем реестре), однако назвали эти проблемы «решаемыми».

