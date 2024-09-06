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    Кино

    Премьеру фильма о Борисе Рыжем отменили и в других городах, названа одна из причин

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    Вслед за отменой премьеры фильма «Рыжий» в Петербурге, который должны была показать 6 сентября в кинотеатре «Аврора» и куда были распроданы билеты, отменены показы и в других городах. В частности, Е1 сообщает об отмене показов фильма о поэте в Екатеринбурге, Новосибирске и Москве.

    Изданию также не удалось получить комментарий режиссера Семена Серзина, однако в местном кинотеатре сообщили, что ждут решения продюсеров картины, и пообещали снять интригу в понедельник, 9 сентября.

    В кинотеатре подтвердили информацию о том, что фильм пока не получил прокатного удостоверения («Фонтанка» удостоверилась в этом, проверив в соответствующем реестре), однако назвали эти проблемы «решаемыми».

    Борис Рыжий родился в Челябинске, но долгое время жил в Екатеринбурге, где возле его дома установили информационный знак с портретом уральского поэта.

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