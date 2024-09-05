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    Кино

    В Петербурге отменили премьеру фильма о поэте Борисе Рыжем

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    Премьера фильма Семена Серзина «Рыжий», запланированная на 6 сентября, отменена в кинотеатре «Аврора». Об этом сообщается 5 сентября в соцсетях кинотеатра, подведомственного комитету по культуре.

    «Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам завтрашние показы фильма «Рыжий» не состоятся, — говорится в сообщении. — Все денежные средства за билеты будут возвращены. Приносим извинения за доставленные неудобства».

    В комитете по культуре «Фонтанке» рекомендовали по вопросам репертуара «Авроры» обращаться в сам кинотеатр, а там ответили, что всю имеющуюся у них информацию изложили в посте. До режиссера картины Семена Серзина «Фонтанке» дозвониться не удалось.

    Картину должны были показывать дважды — в 19.30 и в 21.50. Планировалось участие режиссера и исполнителя заглавной роли Евгения Алехина в серии вопросов и ответов после фильма.

    Уральскому поэту Борису Рыжему, которого называли голосом последнего советского поколения, 8 сентября могло бы исполниться 50 лет. Он ушел из жизни в 2001 году, оставив записку со словами: «Я всех любил. Без дураков». До этой даты последние дни работает выставка о нем в «Севкабель Порту».

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