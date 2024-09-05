В Петербурге отменили премьеру фильма о поэте Борисе Рыжем

Премьера фильма Семена Серзина «Рыжий», запланированная на 6 сентября, отменена в кинотеатре «Аврора». Об этом сообщается 5 сентября в соцсетях кинотеатра, подведомственного комитету по культуре.



«Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам завтрашние показы фильма «Рыжий» не состоятся, — говорится в сообщении. — Все денежные средства за билеты будут возвращены. Приносим извинения за доставленные неудобства».



В комитете по культуре «Фонтанке» рекомендовали по вопросам репертуара «Авроры» обращаться в сам кинотеатр, а там ответили, что всю имеющуюся у них информацию изложили в посте. До режиссера картины Семена Серзина «Фонтанке» дозвониться не удалось.

