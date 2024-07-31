    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    752мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.33eur93.29

    Кино

    Вышел трейлер фильма Семена Серзина о поэте Борисе Рыжем и «ровных пацанах»

    793
    обсудить

    В сети 31 июля появился трейлер фильма «Рыжий» об уральском поэте Борисе Рыжем, выставку о котором на днях открыли в «Севкабель Порту».

    Режиссер картины — Семен Серзин («Похожий человек», «Человек из Подольска»), ранее в своем «Невидимом театре» ставивший спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по стихам и дневникам Рыжего.

    Как рассказал «Кинопоиск», главную роль в картине сыграл Евгений Алехин из группы «Макулатура», также снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Серзин. А Олег Гаркуша играет Евгения Евтушенко, читая со сцены стихи.

    ПоделитьсяПоделиться

    Действие фильма разворачивается в конце 1990-х. Бориса Рыжего уговаривают отправить свои стихи в толстый журнал, выдвигают на премию (которую тот получает) — но при этом он и с «ровными пацанами» — «свой», и те просят в стихах его не забывать.

    На экраны лента выйдет 12 сентября. Ранее в 2023 году она уже была показана на фестивале актуального российского кино «Маяк».

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    ФильмКинопрокатТрейлер
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close