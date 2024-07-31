Вышел трейлер фильма Семена Серзина о поэте Борисе Рыжем и «ровных пацанах»

В сети 31 июля появился трейлер фильма «Рыжий» об уральском поэте Борисе Рыжем, выставку о котором на днях открыли в «Севкабель Порту».



Режиссер картины — Семен Серзин («Похожий человек», «Человек из Подольска»), ранее в своем «Невидимом театре» ставивший спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по стихам и дневникам Рыжего.



Как рассказал «Кинопоиск», главную роль в картине сыграл Евгений Алехин из группы «Макулатура», также снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Серзин. А Олег Гаркуша играет Евгения Евтушенко, читая со сцены стихи.

