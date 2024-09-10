«Никаких ресторанов и свадеб». Как изменится «Кавголово» при новом директоре

Источник: Андрей Чепакин/ТАСС







Неделю назад в проблемном УТЦ «Кавголово» сменился директор. Им стал депутат областного ЗакСа от КПРФ Вадим Будеев. «Фонтанка» встретилась с ним на месте его новой работы и узнала о том, какие реформы ожидают спортивный комплекс.



В августе сотрудники УТЦ «Кавголово» били тревогу: уникальный спортивный центр находится на грани закрытия из-за действий руководства университета имени Лесгафта. Они писали письма во все инстанции. Достучаться в итоге удалось, похоже, до министра спорта Михаила Дегтярева. Ректора института сменили, а вслед за ним и директора УТЦ. Новым руководителем спортивного центра стал депутат ЗакСа от КПРФ Вадим Будеев. С ним мы встретились на территории УТЦ и узнали, насколько все печально и что будет дальше.



— Вы сюда пришли в такой бурный момент, когда здесь происходили разные пертурбации, конфликты, а потом вдруг вообще нашли майнинговую ферму. Кто вас заставил?



— Для меня все действительно получилось неожиданно. Мне позвонил Гришков Вадим Федорович (новый ректор университета им. Лесгафта. — Прим. ред.), сказал, что есть спортивное учреждение, которое требует оперативного вмешательства с точки зрения управления. Я вообще собирался в отпуск уехать с семьей. Вадим Федорович сказал: нет, сдавай билеты, приезжай, надо разбираться. Я здесь бывал уже как обычный пользователь, но в дела никогда не погружался. Поэтому сейчас вхожу в материал, так скажем. Есть краткосрочные задачи, которые необходимо решить к сезону. В частности, надеюсь до 20 октября решить вопрос с питанием. Как оказалось, это самый больной вопрос здесь. Кого ни спрашивал, все в первую очередь просят решить вопрос с питанием. Говорят, что качество нынешней столовой оставляет желать лучшего, что люди здесь травились. Также надо разобраться с генерационными установками, потому что, по регламенту ПТО, требуется сейчас порядка 36 миллионов рублей на ремонт. На субсидии в Минспорт уже подали документы, ожидаем решения. Параллельно решаем вопрос по приемке очистных сооружений, которые недавно отремонтировали.



— У президента Федерации биатлона Петербурга Дмитрия Васильева еще были большие вопросы по стрельбищу, которое сейчас закрыто.



— Да, на сегодняшний момент у нас нет лицензии на стрельбище, что у наземного, что в тоннеле. Поставили себе задачу до 1 октября решить эту проблему. Сейчас будем этим вопросом заниматься совместно с Росгвардией. У них есть справедливые замечания к оружейной комнате. Вместе с ректором уже были у главы Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Процесс запущен. Из других моментов, которые требуют сейчас внимания, — это наведение общего порядка. На территорию УТЦ можно было спокойно зайти почти с любой точки. Был проходной двор. На днях мы прошли по всей трассе, посмотрели все места, где люди могут спокойно заходить, выходить. Решили купить быстро разбираемые заборы со сцепкой, как в «Охта Парке» или «Игоре», чтобы закрыть места, где люди просто так просачивались. Сделаем всего две входные группы. Одна будет со стороны столовой, и вторая — со стороны боксов, чтобы можно было контролировать процесс захода на трассу и прокат оборудования. Там же установим пункты бесконтактной оплаты. Сделаем ски-пассы, как на горнолыжных курортах. Будем дисциплинировать людей, которые приезжают кататься. Потому что, со слов многих моих знакомых, люди приезжали вчетвером на машине, а платили за одного. Я поставил задачу - сделать все финансовые дела в Кавголово прозрачными, чтобы было видно, сколько людей приехало, сколько катаются. Здесь действительно материально-техническая база большая и требует определенных вложений. Еще хотим сделать новый современный сайт, туда же добавить систему оплаты и бронирования номеров. Чуть позже откроем прокат инвентаря.



— Видимо, повысится и стоимость услуг?



— Есть такие планы. Хотим сделать так, чтобы это было и не больно, и в то же время чтобы повысить доходность. На сегодняшний момент вход на трассу стоит 300 рублей. За эти деньги ты можешь кататься целый день. Повысим, скорее всего, до 400−450 рублей. У нас есть конкурентное преимущество. Это уникальный вид трасс, плюс душевые, то есть все очень удобно.



— То есть бесплатно уже не покататься?



— Бесплатно нет, конечно. Бесплатно будут кататься только ребята из Лесгафта. У них будут и номерная база, и питание, и катание для спортсменов. Также приоритет будет отдаваться национальным сборным. Мы уже включили в график сборную по лыжам.



— Слышал о планах сделать и въезд платным.



— Нет, въездная группа на автомобиле будет бесплатной.



— Сотрудники УТЦ до вашего прихода жаловались на сокращение зарплат, говорили, что кого-то из технического персонала даже успели уволить. Сейчас как обстоит ситуация?



— Увольнения действительно были. Во-первых, те ребята, которые управляли данным спортивным комплексом, у них было свое видение. У меня оно абсолютно иное. Я все-таки за открытую, прозрачную и эффективную систему управления. До меня здесь было очень много управленцев и абсолютно непонятная система предоставления услуг. Поэтому с кем-то из управленцев пришлось расстаться. В то же время это подразумевает повышение заработной платы у специалистов. Раньше, кстати, здесь почти все было на аутсорсе. Даже прачечная. Сейчас будем сами все обслуживать. Почти везде мы планируем набрать новых людей в штат. А в директорате останется всего пять человек: директор, главный бухгалтер, главный инженер, управление хозяйством и управление спортивным сервисом.



— Слышал, что ваши предшественники уволили ряд технических специалистов, которые были очень важны для этого комплекса. Уже анализировали ситуацию? Действительно ли были уволены какие-то важные для комплекса люди?



— Честно говоря, я не знаю, кто эти очень важные люди, но спортивный сервис весь остался здесь.



— Я процитирую это письмо: «были сокращены ставки инженеров, столяра, сантехников, эколога и прочего линейного персонала».



— Ну, сейчас ставки эколога есть, инженеров, как я говорил, наоборот, не было в штате. Это были сотрудники сторонних ИП. Я не знаю, кто и что писал, но по факту здесь все было на аутсорсе. Сейчас от этого отказываемся и наоборот увеличиваем штат. Это инженеры и обслуживающий персонал, необходимый для нормального функционирования нашего центра.



— Правда ли, что УТЦ был доведен до банкротного состояния предыдущими менеджерами?



— Не знаю, честно говоря, до банкротного или нет. По моим данным, УТЦ раньше осуществлял абсолютно обособленный вид деятельности. Сейчас все это передали в руки Лесгафта, но это крайне неудобно: на сегодняшний момент мы все документы и договора везем на подпись в Лесгафта. Это очень долго и неповоротливо. Думаю, будет принято решение о том, чтобы мы опять перешли в особенное подразделение. Это просто удобно и правильно.



— Еще одна цитата из этого письма: «Планируется активное использование центра под корпоративные мероприятия, свадьбы, праздники, строительство ресторанов и прочее». Сейчас есть такие планы?



— Нет. Наоборот. Мы уже встречались с учебным центром по подготовке биатлонистов и лыжников, они будут бесплатно здесь проживать, заниматься, тренироваться. Никакой коммерческой деятельности не планируется. Никаких ресторанов открывать не собираемся. Только хотим улучшить сервис и качество питания в той столовой, которая у нас сейчас есть. Может, сделать на входе пункт продажи каких-то пирожков или что-то подобное. Но никаких ресторанов и свадеб.



— Вы вначале говорили, что одна из целей — это выйти на самоокупаемость. Возможно ли это только за счет увеличения платы за катание на 100 рублей и проживание в номерах?



— Думаю, что все реально. У нас на сегодняшний момент в год получается где-то 126 миллионов. Увеличивать стоимость услуг мы будем постепенно, потому что нужно же еще и сервисы улучшать, чтобы люди понимали, за что они теперь будут платить больше. Но главное сейчас даже не самоокупаемость, а вопросы управления. У нас действительно сейчас есть кадровые проблемы, но мы их решаем постепенно. И приведение в порядок инженерной инфраструктуры. А так у нас огромный потенциал. За все это время существования УТЦ здесь ни разу не пользовались склоном для фристайла, хотя он здесь есть. Сейчас как раз прорабатываем момент, чтобы в этом году попробовать его запустить.



— А склон для могула?



— Здесь вопрос открытый, потому что, ну, вы знаете, что с ним? Он изначально был неправильно построен (угол наклона имеющегося склона — 24 градуса, когда для выполнения норматива мастера спорта нужен не менее 25 градусов, а для проведения крупных соревнований — 28 градусов и выше — ред.). Здесь необходима более радикальная реконструкция.



— Если все суммировать, станет дороже, но качественнее. Ну и зарплату поднимите.



— Да, все так.



— Майнинговая ферма в лыжном тоннеле стала для вас пасхальным яйцом?



— Ха-ха. Да. Надо понимать, что наша мини-ТЭЦ вырабатывает электроэнергии гораздо больше, чем мы потребляем. Похоже, какие-то умельцы нашли возможность это монетизировать. Честно говоря, я даже не знаю, где это все было установлено. Предыдущее руководство мы толком даже не видели.



— Вы несколько раз упоминали «Охта Парк». То есть, они для вас в какой-то степени пример?



— Не мы смотрим. Люди, которые приезжают кататься, нас сравнивают. Там тоже есть лыжные трассы, но они абсолютно другие. И эти люди сравнивают, где им удобнее. И они говорят нам: если вы немного повысите цены, мы все равно будем у вас кататься. Так что это естественный процесс. Ну и другой момент: сейчас цены растут на все. Например, взять ту же котельную. Когда строился центр, возможности подключения к электрическим сетям не было, и это действительно было хорошим решением. Сейчас, с условием того, что есть недружественные страны и санкции, стоимость оборудования и запчастей выросла просто космически. Так что, мы сейчас все подсчитаем и, возможно, будем рассматривать вопрос присоединения к сетям.



— Вы все-таки бизнесмен. Насколько вам комфортно работать менеджером на таком государственном предприятии со всеми нюансами.



— Как бизнесмен я, конечно, испытываю определенные, так сказать сложности. Например, медленное принятие решения, но, со своей стороны, мы постараемся все процессы упорядочить и ускорить. Введем тот же электронный документооборот. Это сразу решит массу проблем. Поэтому, давайте встретимся снова через год и посмотрим, что у нас получится.

