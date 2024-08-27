«Кавголово» раздора. Правда ли, что знаменитый тренировочный комплекс оказался на грани закрытия

Фото: Антон Ваганов / ТАСС Поделиться Поделиться





УТЦ «Кавголово» находится на грани закрытия из-за действий нового руководства университета имени Лесгафта, утверждают часть его сотрудников, написавших письмо министру спорта. А руководство вуза уверяет, что, наоборот, пытается навести там порядок. Обе стороны обвиняют друга друга в «коммерциализации». Отдел спорта «Фонтанки» — о запутанной ситуации на одной из лучших лыжных баз в стране.



Часть сотрудников учебно-тренировочного центра «Кавголово» бьет тревогу. Эти люди попросили не называть себя, но их имена редакции известны. По их словам, из-за решений руководства университета имени Лесгафта, структурным подразделением которого является Центр, он на грани закрытия. Руководство вуза перестало выделять деньги на закупку запасных деталей для оборудования и на обслуживание спортивных объектов, а опытных сотрудников вынуждают увольняться. Но есть и другая версия, согласно которой ректор университета всего лишь пытается навести там порядок.



УТЦ «Кавголово» был построен в рамках Федеральной целевой программы в 2013 году . Он располагается на земельном участке площадью 373 047 кв. метра и состоит из 25 объектов недвижимого имущества, в число которых входит лыжно-биатлонный стадион, лыжероллерная трасса, трассы для могула и акробатики, единственный в России крытый всесезонный лыжный тренировочный тоннель и другие объекты.

Кроме того, УТЦ имеет собственную ТЭС мощностью 3 МВт , очистные сооружения и водозабор, для обслуживания которых требуется наличие профессиональных кадров и материальных запасов.



Как рассказали «Фонтанке» в Центре, в 2023 году оборот денежных средств «Кавголово» составил около 125,2 млн рублей. Из них на зарплаты с налогами уходило 58,1 млн рублей. Оставшиеся 67,2 млн рублей направлялись на содержание имущественного комплекса и пополнение материальных запасов. Университет брал на себя обязательства по оплате поставки газа, технического обслуживания мини-ТЭС, и ремонту когенераторных установок. После прихода в 2022 году на пост ректора Сергея Петрова ситуация якобы стала меняться в худшую сторону.



«По какой-то причине денежных средств в Университете стало постоянно не хватать. Сначала Университет, а теперь и наше структурное подразделение доведены до банкротного состояния, денежные средства по требованию головной организации перечисляются в Университет, средств на безопасную эксплуатацию объекта не выделяется», — заявили в Центре.

Сотрудники опасаются, что если подрядчики, которые не получают денег, захотят расторгнуть контракт и заберут своих сотрудников, допущенных до обслуживания ОПО, УТЦ «Кавголово» придется закрыть совсем.



В начале августа работники УТЦ «Кавголово» направили на имя министра спорта России Михаила Дегтярева обращение, в котором описали свое тяжелое положение.

«По требованию ректора Петрова С. И. сотрудникам университета предложено добровольно-принудительно отказаться от части их заработной платы и снизить ее на 20–50% от существующей. Сотрудников под страхом увольнения заставляют подписывать соответствующие документы, уверяя сотрудников бюджетной сферы в том, что якобы "государством не выделяются деньги на содержание Университета"», — говорится в письме.



По словам сотрудников, руководство Университета, узнав об обращении к Дегтяреву, решило наказать их.

«Людей, отработавших по 5–10 лет на этом месте и являющихся профессионалами своего дела, по сути заставляют увольняться либо самостоятельно, либо путем сокращения штата», — заявили авторы письма министру.

По словам работников Центра, на «усмирение» была направлена команда университетских менеджеров во главе с проректором Университета по социальным и хозяйственным вопросам Александром Матузовым.

«Мы не знаем тайного замысла происходящего, не представляем, как будет эксплуатироваться комплекс далее, но не ожидаем ничего хорошего. В прозвучавших устно в кулуарах в наш адрес рецептах счастья намечено: поднятие стоимости услуг, плата за вход 500 или 1000 рублей (а-ля "Охта Парк"), остановка тоннеля в осенне-зимний период, активное использование Центра под корпоративные мероприятия, свадьбы, праздники, строительство ресторанов и прочее», — уверяют они.



О ситуации в «Кавголово» написал у себя в Telegram-канале даже комментатор Дмитрий Губерниев.

«Кавголово, легендарный комплекс в Ленинградской области, культовый стадион для многих поколений!! Ситуация там очень нездоровая, спортивный центр Кавголово должен жить, работать и приносить людям пользу!!! Пора вмешаться властям!!! Нам пишут, что все там очень плохо… Стрельбище закрыто, отлично (нет) развиваем биатлон в стране… Просто позорище… В сентябре уже биатлонный сезон стартует, буду следить за развитием событий и рассказывать в прямом эфире Матч ТВ о происходящем…» — написал знаменитый комментатор.

В Лесгафта на обвинения отреагировали более лаконично. Как заверили там «Фонтанку», все опасения работников УТЦ напрасны.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о планируемом повышении тарифов и снижении качества оказания услуг в учебно-тренировочном центре «Кавголово». В данный момент руководством Университета Лесгафта проводится ряд кадровых перестановок административно-управленческого персонала, направленных на повышение качества оказываемых услуг в учебно-тренировочном центре. Спешим Вас заверить, что данные изменения не отразятся на стоимости тарифов центра и несут своей целью создание еще более комфортной среды для спортивной подготовки и занятий любителей физической культуры», — говорится в официальном заявлении вуза.



Поддержал руководство университета президент Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев.

«Ситуация в "Кавголово" дошла до крайней стадии. К сожалению, предыдущее руководство университета не уделяло должного внимания центру. Всё это привело к многочисленным проблемам, в том числе к закрытию стрельбища, хотя бывшего руководителя УТЦ Галину Пантелееву предупреждали об этом еще в мае. И ничего не было сделано для того, чтобы исправить ситуацию. И вот сейчас просто лишили лицензии. Теперь биатлонисты не могут там просто тренироваться. Я уже не говорю про срыв чемпионата и первенства города», — заявил Васильев «Фонтанке».

Он отметил, что руководству УТЦ в лице Пантелеевой спорт был «в принципе не нужен». По словам президента биатлонной федерации, гостиницу в «Кавголово» использовали для туристов и разных учебных программ, в том числе почему-то для изучения английского языка. Тренироваться и отдыхать спортсменам в такой обстановке было непросто.



«Для меня вообще загадка всё, что там происходило эти годы. Когда строился Центр, его главной задачей было создание условий для спорта, а прежде всего для сборных команд. Вот был такой случай года два назад, когда мужская национальная сборная по биатлону где-то за месяц подала заявку на проведение сборов на УТЦ "Кавголово". И в "Кавголово" им отказали. Представляете, какой абсурд?» — возмутился Васильев.

Он добавил, что в УТЦ самые высокие расценки для тренировок в стране. Час использования одной стрелковой установки стоит 300 рублей в час. А таких установок надо много на протяжении нескольких часов. В таком же центре в Чайковском аренда стрелковой установки стоит 150 рублей в сутки, уверяет Васильев.

«Мы били тревогу, мы говорили, мы пытались там как-то объяснять, что эта база предназначена для спорта, для профессионального спорта, а не для туристов. Но у Пантелеевой главное была самоокупаемость. Плюс там все договора были на ИП повешены. Это вообще безобразие. Дескать, сама база не справляется, вот они заключают договора с ИП. Ну это же чистое лукавство, это же неправда. База настолько уникальная, что она востребована круглый год. Со стороны спортсменов, я имею в виду. И там никаких бы не было проблем. Зачем договора заключать с ИП? В принципе, несложно догадаться», — говорит Васильев.



По его мнению, сейчас Лесгафта всего лишь пытается навести порядок и вернуть УТЦ его первоначальный смысл. И именно предыдущее руководство «Кавголово» пыталось Центр максимально коммерциализировать, а не наоборот.



«Если бы у нас была альтернатива, моей ноги бы там не было на этой базе. Никогда, вообще. Просто у нас не было другого варианта. И мы были вынуждены платить деньги. Я вот еще как директор школы Олимпийского резерва должен был там платить еще и за школьных биатлонистов. У меня волосы дыбом вставали от платежей, которые я должен был осуществлять», — подчеркнул Васильев.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

