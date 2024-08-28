Ректором университета Лесгафта стал коммунист из Ленобласти. Известен его оклад

В Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта назначен новый врио ректора. Как сообщает 47news 28 августа, им стал глава Ленинградского областного отделения КПРФ и депутат Законодательного собрания 47-го региона Вадим Гришков.



Представление нового ректора состоится днем 28 августа. Приказ о назначении Гришкова вышел 27 августа. Согласно документу, его оклад составит 278 тысяч рублей в месяц.



Информацию о назначении Гришков лично подтвердил журналистам 47news. Он заявил, что в ближайшее время в приоритете решить технические задачи в университете: восстановить трамплин в Кавголово и обеспечить появление нормального бассейна. О том, в каком состоянии на сегодняшний день находится учебно-тренировочный центр «Кавголово» и почему он на грани закрытия, можно почитать в материале «Фонтанки».

