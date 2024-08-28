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    Ректором университета Лесгафта стал коммунист из Ленобласти. Известен его оклад

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    В Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта назначен новый врио ректора. Как сообщает 47news 28 августа, им стал глава Ленинградского областного отделения КПРФ и депутат Законодательного собрания 47-го региона Вадим Гришков.

    Представление нового ректора состоится днем 28 августа. Приказ о назначении Гришкова вышел 27 августа. Согласно документу, его оклад составит 278 тысяч рублей в месяц.

    Информацию о назначении Гришков лично подтвердил журналистам 47news. Он заявил, что в ближайшее время в приоритете решить технические задачи в университете: восстановить трамплин в Кавголово и обеспечить появление нормального бассейна. О том, в каком состоянии на сегодняшний день находится учебно-тренировочный центр «Кавголово» и почему он на грани закрытия, можно почитать в материале «Фонтанки».

    Известно, что накануне новый врио петербургского спортивного вуза забрал трудовую книжку из ЗакСа, поскольку занимал там зарплатную должность. Также вероятно, что в ближайшее время выберут нового главу ленинградских коммунистов.

    Вадиму Гришкову 40 лет, он родился в Ленинграде. В 2006 году окончил ГОУ высшего профобразования «Петербургский государственный университет путей сообщения». В 2020 году попытался выдвинуться кандидатом в губернаторы Ленобласти, но ему не удалось пройти муниципальный фильтр. В 2021 году стал депутатом Законодательного собрания Ленобласти от КПРФ. В апреле 2024 года возглавил региональное отделение КПРФ.

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