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Происшествия Тщательно замаскированную майнинговую ферму нашли в лыжном тоннеле на спортивной базе «Кавголово»

Тщательно замаскированную майнинговую ферму нашли в лыжном тоннеле на спортивной базе «Кавголово»

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12 комментариев

Подпольную майнинговую ферму обнаружили на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» во Всеволожском районе Ленинградской области. Место было идеальным: без разрешения не пройти, бесплатное охлаждение и практически невозможный контроль за потреблением энергии.

Как пишет 30 августа 47News, оборудование для майнинга в промышленных масштабах нашли в скрытом помещении крытого лыжного тоннеля с искусственным снегом. На инженерных схемах оно отмечено не было, а доступ в него был замаскирован и представлял собой технический лаз. Шумо- и теплоизоляцию фермы обеспечили при помощи перегородки из прессованной древесины, а контролировали процесс удаленно через онлайн-камеры. На кадрах с места видно металлические стеллажи с сотнями системных блоков.

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В УТЦ «Кавголово» всего два въезда, оба оборудованы шлагбаумами и постом охраны. Чтобы попасть в тоннель, в который только один вход, нужно пройти еще один пост перед раздевалками, отмечает издание. Вдоль основного тоннеля есть технологический, где проходят трубы охлаждающей системы, он сообщается с основным и имеет отдельный вход.

По данным 47news, на сегодняшний день основной версией следствие рассматривает, что ферму могли установить при ремонте тоннеля более пяти лет назад. Эксперты также отмечают, что на кадрах видно использование устаревшей лет на 5–6 технологии. По современным меркам она уже не эффективна и может быть рентабельной, только если не платить за электроэнергию.

Комплекс питает собственная теплоэлектростанция на газе. Как пояснила изданию директор УТК «Кавголово» Галина Пантелеева, стоимость потребления электроэнергии высчитать невозможно, а отдельно по объектам учет не ведется. «К тому же, потребление все время меняется, аномалию выявить не представляется возможным», — добавила она.

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Комментарии
12
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30 августа 2024, 13:02
Галина Пантелеева явно в доле. Потребляемую мощность можно определить достаточно просто - токовые клещи за 1000 рублей, замер каждой из фаз на вводе в помещение. Показания умножить на 220. Получим текущую мощность.
Слава России!
30 августа 2024, 13:12
то есть владельцы уже занесли н сумму чтобы стать "неизвестными" и сменить видео карты за копейки, браво.
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