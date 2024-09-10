Что попробовать на фестивале «Петербургский завтрак». Топ-7 исторических блюд

Источник: Bohema







В Петербурге началась вторая неделя фестиваля «Петербургский завтрак». До 26 сентября 130 ресторанов, баров и кафе предлагают специальное меню, блюда которого связаны с самой Северной столицей или отсылают к жизни и творчеству Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Организаторы мероприятия — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру».



В этом обзоре мы собрали самые необычные исторические блюда, которые приготовили участники фестиваля. Все варианты завтрака можно увидеть на сайте фестиваля.



Греча с пармезаном/ драгомировская каша

Источник: BISTROT44







Несколько вариаций гречневых каш можно найти в книге «Санкт-Петербургская кухня», которую в 1862 году издал Игнатий Радецкий, метрдотель герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Один из рецептов, предлагающий готовить это блюдо с пармезаном, взяли на вооружение сразу несколько петербургских ресторанов, решив дополнить блюдо грибами, которых нет у Радецкого. Любопытно, что грибы добавлялись в драгомировскую кашу, которую, по воспоминаниям современников, император Николай II ел почти каждый день. По словам историка русской кухни Павла Сюткина, который в свою очередь ссылается на книгу американской исследовательницы русской кухни Дарры Голдстейн A Taste of Russia: Russian Hospitality, в рецепт также входили сливки, а само блюдо выкладывалось слоями. Считается, что блюдо получило название в честь знаменитого русского генерала и педагога Михаила Драгомирова, но почему — не вполне ясно.



Где попробовать:



ALL GRAIN



Греча с грибным кремом и пармезаном



550 рублей



по будням с 11:00 до 13:00



BISTROT44



Гречневая каша с белыми грибами и пармезаном



560 рублей



ежедневно с 08:00 до 16:00



«Шаляпин»



Зеленая греча с вешенками, пармезаном и яйцом пашот



650 рублей



09:00 до 12:00 — будние дни



10:00 до 12:00 — выходные и праздничные дни



AIRY



Драгомировская каша



370 рублей



С 10:00 до 14:00



Сырники по-императорски

Источник: ARKA







Сырники с малиновым вареньем были еще одним излюбленным блюдом Николая II. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из книги Марины Пальчук «Стерлядь по-царски, или Кулинарные тайны Ливадии», где собраны рецепты царского стола, которые были составлены по воспоминаниям придворных. Считается, что это блюдо готовили из самого жирного творога с добавлением изюма, обжаривали до золотистой корочки. Сырники встречаются у многих участников проекта «Петербургский завтрак»: кто-то решил остановиться на императорской версии, другие предложили свою версию популярного кушанья.



Где попробовать:



ARKA



Сырники Николая с малиной и изюмом



530 рублей



С 10:00 до 16:00



«В чаще»



Сырники с изюмом, клубничным вареньем и свежей малиной



612 рублей



Каждый день с 9:00 до 13:00



GIARDINO



Нежные сливочные творожники с брусничным вареньем и сахарной пудрой



430 рублей



С 07:00 до 11:00



AIRY



Сырники в глазури из облепихи с копченой сметаной и вареньем из еловых шишек



350 рублей



С 10:00 до 14:00



Бланманже

Источник: Atrio







Бланманже — один из популярных в дореволюционной России желированных десертов, который готовили из миндального молока или с добавлением миндаля. У Пушкина блюдо упоминается в «Евгении Онегине», а также в «Барышне-крестьянке». «Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое», — рассказывает горничная Настя своей хозяйке.



Где попробовать:



ATRIO



Бланманже



480 рублей



По будням с 07:00 до 11:00



По выходным и в праздничные дни с 07:00 до 12:00



MUST



Бланманже с жаренным на гриле ананасом



530 рублей



Ежедневно с 10:00 до 13:00



AVOCADO QUEEN



Кокосовое бланманже с пепельной меренгой



321 рубль



Ежедневно с 09:00 до 12:00



Settlers



Бланманже-апероль. Десерт из крема патисьер и желе из апероля



350 рублей



С 12:00 до 16:00



NORDIC



Бланманже с малиной



530 рублей



С 07:00 до 14:00



Гурьевская каша

Источник: Avocado Queen







Гурьевская каша — это особо приготовленная сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, меда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей. Исследователи исторической кухни отмечают ее сходство десертами-кремами, которые пришли в Россию из Франции. Известно, что она была в меню ресторанов «Палкин» и «Медведь» и подавалась к столу Александра III.



Где попробовать:



AVOCADO QUEEN



Гурьевская каша со свежими фруктами, миндалем и земляничным гелем



612 рублей



Ежедневно с 09:00 до 12:00



MONA



Каша манная «Гурьевская с клюквой и курагой»



462 р



Ежедневно с 09:00 до 00:00



Гранд-кафе Pavlova



Гурьевская каша с цукатами из репы и ягодами



321 рубль



С 9:00 до 12:00 по будням



С 9:00 до 13:00 по выходным



«МУРМАНЧАНЕ»



Гурьевская каша с кедровыми орешками и киселем из морошки



530 рублей



Ежедневно 12:00 до 16:00



SIESTA FIESTA



Гурьевская каша с клубникой и малиной



783 рублей



Суббота — воскресенье, 12:00–15:00



БИСТРО 54 / БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ



Гурьевская каша с киселем



612 рублей



Десертная манная каша на сливках с киселем из яблок свежего урожая



Ежедневно с 9:00 до 21:00



Полба

Источник: Bohema







Полба — это разновидность пшеницы, зерно которой покрыто несколькими слоями плёнки. В сказке Пушкина Балда, нанимаясь на работу к попу, просит кормить его именно вареной полбой. Впрочем, среди рецептов, описанных Игнатием Радецким, каши из этого злака не встречаются. Зато блюдо пользуется популярностью у заведений, исследующих тренды современной северной кухни.



Где попробовать:



NORDIC



Полба с телячьими щеками, фермерской морковью и черным трюфелем



783 р



С 07:00 до 14:00



MON CHOUCHOU



Каша из полбы, гречки, амаранта с перепелкой и русскими специями



783 р



Ежедневно с 11:00 до 16:00



BOHEMA



Полба с белыми грибами и трюфельным соусом



352 рубля



С 10:30 до 14:00



CHARLIE



Полба с печенью кролика, яйцом пашот, сыром раклет и соусом куриный жу



790 рублей



Ежедневно с 09:00 до 22:00



Яблочный пирог/пирог Вульфов

Источник: Siesta Fiesta







Яблочный пирог — еще один из пушкинских специалитетов. Этим блюдом поэта угощали во время ссылки в Михайловское в доме Вульфов. 1 сентября 1827 года Пушкин написал письмо Анне Керн, в котором подписался «Весь ваш Яблочный Пирог». Благодаря этой шутливой переписке пирог стал гастрономической достопримечательностью имения. Это блюдо имеет и другую литературную ассоциацию. Упоминание яблочно-сметанного пирога, который готовили в семье Цветаевых, встречается в «Воспоминаниях» младшей сестры поэтессы Анастасии. В тех или иных вариациях он встречается и у участников «Петербургского завтрака».



Где попробовать:



CAFE CLARET



Пирог Вульфов с варенцом и ягодами



420 рублей



ежедневно с 12:00 до 23:00



AMO ITALIAN RESTAURANT



Шарлотка с заварным кремом



335 рублей



С 11:00 до 13:00



BOHEMA



Яблочный пирог с заморским марципаном



350 рублей



С 10:30 до 14:00



Giardino



Теплая яблочная шарлотка из антоновки с шариком мороженого



420 рублей



С 07:00 до 11:00



Розанчики

Источник: Vino&Voda







Этот десерт вдохновлен творчеством Достоевского. В романе «Бедные люди» один из героев посылает своей любимой девушке гостинец — «розанчики». Известно, что печенье в виде розанов делали в кондитерской Вольфа и Беранже. Современные рестораторы решили приготовить розанчики по рецепту XIX века.



Где попробовать:



VINO&VODA



Розанчики



Ежедневно с 7:00 до 15:00



Галина Бояркова,

