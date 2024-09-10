Что попробовать на фестивале «Петербургский завтрак». Топ-7 исторических блюд

В Петербурге началась вторая неделя фестиваля «Петербургский завтрак». До 26 сентября 130 ресторанов, баров и кафе предлагают специальное меню, блюда которого связаны с самой Северной столицей или отсылают к жизни и творчеству Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Организаторы мероприятия — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру».
В этом обзоре мы собрали самые необычные исторические блюда, которые приготовили участники фестиваля. Все варианты завтрака можно увидеть на сайте фестиваля.
Греча с пармезаном/ драгомировская каша
Несколько вариаций гречневых каш можно найти в книге «Санкт-Петербургская кухня», которую в 1862 году издал Игнатий Радецкий, метрдотель герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Один из рецептов, предлагающий готовить это блюдо с пармезаном, взяли на вооружение сразу несколько петербургских ресторанов, решив дополнить блюдо грибами, которых нет у Радецкого. Любопытно, что грибы добавлялись в драгомировскую кашу, которую, по воспоминаниям современников, император Николай II ел почти каждый день. По словам историка русской кухни Павла Сюткина, который в свою очередь ссылается на книгу американской исследовательницы русской кухни Дарры Голдстейн A Taste of Russia: Russian Hospitality, в рецепт также входили сливки, а само блюдо выкладывалось слоями. Считается, что блюдо получило название в честь знаменитого русского генерала и педагога Михаила Драгомирова, но почему — не вполне ясно.
Где попробовать:
ALL GRAIN
Греча с грибным кремом и пармезаном
550 рублей
по будням с 11:00 до 13:00
BISTROT44
Гречневая каша с белыми грибами и пармезаном
560 рублей
ежедневно с 08:00 до 16:00
«Шаляпин»
Зеленая греча с вешенками, пармезаном и яйцом пашот
650 рублей
09:00 до 12:00 — будние дни
10:00 до 12:00 — выходные и праздничные дни
AIRY
Драгомировская каша
370 рублей
С 10:00 до 14:00
Сырники по-императорски
Сырники с малиновым вареньем были еще одним излюбленным блюдом Николая II. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из книги Марины Пальчук «Стерлядь по-царски, или Кулинарные тайны Ливадии», где собраны рецепты царского стола, которые были составлены по воспоминаниям придворных. Считается, что это блюдо готовили из самого жирного творога с добавлением изюма, обжаривали до золотистой корочки. Сырники встречаются у многих участников проекта «Петербургский завтрак»: кто-то решил остановиться на императорской версии, другие предложили свою версию популярного кушанья.
Где попробовать:
ARKA
Сырники Николая с малиной и изюмом
530 рублей
С 10:00 до 16:00
«В чаще»
Сырники с изюмом, клубничным вареньем и свежей малиной
612 рублей
Каждый день с 9:00 до 13:00
GIARDINO
Нежные сливочные творожники с брусничным вареньем и сахарной пудрой
430 рублей
С 07:00 до 11:00
AIRY
Сырники в глазури из облепихи с копченой сметаной и вареньем из еловых шишек
350 рублей
С 10:00 до 14:00
Бланманже
Бланманже — один из популярных в дореволюционной России желированных десертов, который готовили из миндального молока или с добавлением миндаля. У Пушкина блюдо упоминается в «Евгении Онегине», а также в «Барышне-крестьянке». «Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое», — рассказывает горничная Настя своей хозяйке.
Где попробовать:
ATRIO
Бланманже
480 рублей
По будням с 07:00 до 11:00
По выходным и в праздничные дни с 07:00 до 12:00
MUST
Бланманже с жаренным на гриле ананасом
530 рублей
Ежедневно с 10:00 до 13:00
AVOCADO QUEEN
Кокосовое бланманже с пепельной меренгой
321 рубль
Ежедневно с 09:00 до 12:00
Settlers
Бланманже-апероль. Десерт из крема патисьер и желе из апероля
350 рублей
С 12:00 до 16:00
NORDIC
Бланманже с малиной
530 рублей
С 07:00 до 14:00
Гурьевская каша
Гурьевская каша — это особо приготовленная сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, меда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей. Исследователи исторической кухни отмечают ее сходство десертами-кремами, которые пришли в Россию из Франции. Известно, что она была в меню ресторанов «Палкин» и «Медведь» и подавалась к столу Александра III.
Где попробовать:
AVOCADO QUEEN
Гурьевская каша со свежими фруктами, миндалем и земляничным гелем
612 рублей
Ежедневно с 09:00 до 12:00
MONA
Каша манная «Гурьевская с клюквой и курагой»
462 р
Ежедневно с 09:00 до 00:00
Гранд-кафе Pavlova
Гурьевская каша с цукатами из репы и ягодами
321 рубль
С 9:00 до 12:00 по будням
С 9:00 до 13:00 по выходным
«МУРМАНЧАНЕ»
Гурьевская каша с кедровыми орешками и киселем из морошки
530 рублей
Ежедневно 12:00 до 16:00
SIESTA FIESTA
Гурьевская каша с клубникой и малиной
783 рублей
Суббота — воскресенье, 12:00–15:00
БИСТРО 54 / БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Гурьевская каша с киселем
612 рублей
Десертная манная каша на сливках с киселем из яблок свежего урожая
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Полба
Полба — это разновидность пшеницы, зерно которой покрыто несколькими слоями плёнки. В сказке Пушкина Балда, нанимаясь на работу к попу, просит кормить его именно вареной полбой. Впрочем, среди рецептов, описанных Игнатием Радецким, каши из этого злака не встречаются. Зато блюдо пользуется популярностью у заведений, исследующих тренды современной северной кухни.
Где попробовать:
NORDIC
Полба с телячьими щеками, фермерской морковью и черным трюфелем
783 р
С 07:00 до 14:00
MON CHOUCHOU
Каша из полбы, гречки, амаранта с перепелкой и русскими специями
783 р
Ежедневно с 11:00 до 16:00
BOHEMA
Полба с белыми грибами и трюфельным соусом
352 рубля
С 10:30 до 14:00
CHARLIE
Полба с печенью кролика, яйцом пашот, сыром раклет и соусом куриный жу
790 рублей
Ежедневно с 09:00 до 22:00
Яблочный пирог/пирог Вульфов
Яблочный пирог — еще один из пушкинских специалитетов. Этим блюдом поэта угощали во время ссылки в Михайловское в доме Вульфов. 1 сентября 1827 года Пушкин написал письмо Анне Керн, в котором подписался «Весь ваш Яблочный Пирог». Благодаря этой шутливой переписке пирог стал гастрономической достопримечательностью имения. Это блюдо имеет и другую литературную ассоциацию. Упоминание яблочно-сметанного пирога, который готовили в семье Цветаевых, встречается в «Воспоминаниях» младшей сестры поэтессы Анастасии. В тех или иных вариациях он встречается и у участников «Петербургского завтрака».
Где попробовать:
CAFE CLARET
Пирог Вульфов с варенцом и ягодами
420 рублей
ежедневно с 12:00 до 23:00
AMO ITALIAN RESTAURANT
Шарлотка с заварным кремом
335 рублей
С 11:00 до 13:00
BOHEMA
Яблочный пирог с заморским марципаном
350 рублей
С 10:30 до 14:00
Giardino
Теплая яблочная шарлотка из антоновки с шариком мороженого
420 рублей
С 07:00 до 11:00
Розанчики
Этот десерт вдохновлен творчеством Достоевского. В романе «Бедные люди» один из героев посылает своей любимой девушке гостинец — «розанчики». Известно, что печенье в виде розанов делали в кондитерской Вольфа и Беранже. Современные рестораторы решили приготовить розанчики по рецепту XIX века.
Где попробовать:
VINO&VODA
Розанчики
Ежедневно с 7:00 до 15:00
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»