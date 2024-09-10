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Бизнес Что попробовать на фестивале «Петербургский завтрак». Топ-7 исторических блюд

Что попробовать на фестивале «Петербургский завтрак». Топ-7 исторических блюд

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В Петербурге началась вторая неделя фестиваля «Петербургский завтрак». До 26 сентября 130 ресторанов, баров и кафе предлагают специальное меню, блюда которого связаны с самой Северной столицей или отсылают к жизни и творчеству Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Организаторы мероприятия — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и портал «Фонтанка.ру».

В этом обзоре мы собрали самые необычные исторические блюда, которые приготовили участники фестиваля. Все варианты завтрака можно увидеть на сайте фестиваля.

Греча с пармезаном/ драгомировская каша

Несколько вариаций гречневых каш можно найти в книге «Санкт-Петербургская кухня», которую в 1862 году издал Игнатий Радецкий, метрдотель герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Один из рецептов, предлагающий готовить это блюдо с пармезаном, взяли на вооружение сразу несколько петербургских ресторанов, решив дополнить блюдо грибами, которых нет у Радецкого. Любопытно, что грибы добавлялись в драгомировскую кашу, которую, по воспоминаниям современников, император Николай II ел почти каждый день. По словам историка русской кухни Павла Сюткина, который в свою очередь ссылается на книгу американской исследовательницы русской кухни Дарры Голдстейн A Taste of Russia: Russian Hospitality, в рецепт также входили сливки, а само блюдо выкладывалось слоями. Считается, что блюдо получило название в честь знаменитого русского генерала и педагога Михаила Драгомирова, но почему — не вполне ясно.

Где попробовать:

ALL GRAIN

Греча с грибным кремом и пармезаном

550 рублей

по будням с 11:00 до 13:00

BISTROT44

Гречневая каша с белыми грибами и пармезаном

560 рублей

ежедневно с 08:00 до 16:00

«Шаляпин»

Зеленая греча с вешенками, пармезаном и яйцом пашот

650 рублей

09:00 до 12:00 — будние дни

10:00 до 12:00 — выходные и праздничные дни

AIRY

Драгомировская каша

370 рублей

С 10:00 до 14:00

Сырники по-императорски

Сырники с малиновым вареньем были еще одним излюбленным блюдом Николая II. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из книги Марины Пальчук «Стерлядь по-царски, или Кулинарные тайны Ливадии», где собраны рецепты царского стола, которые были составлены по воспоминаниям придворных. Считается, что это блюдо готовили из самого жирного творога с добавлением изюма, обжаривали до золотистой корочки. Сырники встречаются у многих участников проекта «Петербургский завтрак»: кто-то решил остановиться на императорской версии, другие предложили свою версию популярного кушанья.

Где попробовать:

ARKA

Сырники Николая с малиной и изюмом

530 рублей

С 10:00 до 16:00

«В чаще»

Сырники с изюмом, клубничным вареньем и свежей малиной

612 рублей

Каждый день с 9:00 до 13:00

GIARDINO

Нежные сливочные творожники с брусничным вареньем и сахарной пудрой

430 рублей

С 07:00 до 11:00

AIRY

Сырники в глазури из облепихи с копченой сметаной и вареньем из еловых шишек

350 рублей

С 10:00 до 14:00

Бланманже

Бланманже — один из популярных в дореволюционной России желированных десертов, который готовили из миндального молока или с добавлением миндаля. У Пушкина блюдо упоминается в «Евгении Онегине», а также в «Барышне-крестьянке». «Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое», — рассказывает горничная Настя своей хозяйке.

Где попробовать:

ATRIO

Бланманже

480 рублей

По будням с 07:00 до 11:00

По выходным и в праздничные дни с 07:00 до 12:00

MUST

Бланманже с жаренным на гриле ананасом

530 рублей

Ежедневно с 10:00 до 13:00

AVOCADO QUEEN

Кокосовое бланманже с пепельной меренгой

321 рубль

Ежедневно с 09:00 до 12:00

Settlers

Бланманже-апероль. Десерт из крема патисьер и желе из апероля

350 рублей

С 12:00 до 16:00

NORDIC

Бланманже с малиной

530 рублей

С 07:00 до 14:00

Гурьевская каша

Гурьевская каша — это особо приготовленная сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, меда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей. Исследователи исторической кухни отмечают ее сходство десертами-кремами, которые пришли в Россию из Франции. Известно, что она была в меню ресторанов «Палкин» и «Медведь» и подавалась к столу Александра III.

Где попробовать:

AVOCADO QUEEN

Гурьевская каша со свежими фруктами, миндалем и земляничным гелем

612 рублей

Ежедневно с 09:00 до 12:00

MONA

Каша манная «Гурьевская с клюквой и курагой»

462 р

Ежедневно с 09:00 до 00:00

Гранд-кафе Pavlova

Гурьевская каша с цукатами из репы и ягодами

321 рубль

С 9:00 до 12:00 по будням

С 9:00 до 13:00 по выходным

«МУРМАНЧАНЕ»

Гурьевская каша с кедровыми орешками и киселем из морошки

530 рублей

Ежедневно 12:00 до 16:00

SIESTA FIESTA

Гурьевская каша с клубникой и малиной

783 рублей

Суббота — воскресенье, 12:00–15:00

БИСТРО 54 / БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Гурьевская каша с киселем

612 рублей

Десертная манная каша на сливках с киселем из яблок свежего урожая

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Полба

Полба — это разновидность пшеницы, зерно которой покрыто несколькими слоями плёнки. В сказке Пушкина Балда, нанимаясь на работу к попу, просит кормить его именно вареной полбой. Впрочем, среди рецептов, описанных Игнатием Радецким, каши из этого злака не встречаются. Зато блюдо пользуется популярностью у заведений, исследующих тренды современной северной кухни.

Где попробовать:

NORDIC

Полба с телячьими щеками, фермерской морковью и черным трюфелем

783 р

С 07:00 до 14:00

MON CHOUCHOU

Каша из полбы, гречки, амаранта с перепелкой и русскими специями

783 р

Ежедневно с 11:00 до 16:00

BOHEMA

Полба с белыми грибами и трюфельным соусом

352 рубля

С 10:30 до 14:00

CHARLIE

Полба с печенью кролика, яйцом пашот, сыром раклет и соусом куриный жу

790 рублей

Ежедневно с 09:00 до 22:00

Яблочный пирог/пирог Вульфов

Яблочный пирог — еще один из пушкинских специалитетов. Этим блюдом поэта угощали во время ссылки в Михайловское в доме Вульфов. 1 сентября 1827 года Пушкин написал письмо Анне Керн, в котором подписался «Весь ваш Яблочный Пирог». Благодаря этой шутливой переписке пирог стал гастрономической достопримечательностью имения. Это блюдо имеет и другую литературную ассоциацию. Упоминание яблочно-сметанного пирога, который готовили в семье Цветаевых, встречается в «Воспоминаниях» младшей сестры поэтессы Анастасии. В тех или иных вариациях он встречается и у участников «Петербургского завтрака».

Где попробовать:

CAFE CLARET

Пирог Вульфов с варенцом и ягодами

420 рублей

ежедневно с 12:00 до 23:00

AMO ITALIAN RESTAURANT

Шарлотка с заварным кремом

335 рублей

С 11:00 до 13:00

BOHEMA

Яблочный пирог с заморским марципаном

350 рублей

С 10:30 до 14:00

Giardino

Теплая яблочная шарлотка из антоновки с шариком мороженого

420 рублей

С 07:00 до 11:00

Розанчики

Этот десерт вдохновлен творчеством Достоевского. В романе «Бедные люди» один из героев посылает своей любимой девушке гостинец — «розанчики». Известно, что печенье в виде розанов делали в кондитерской Вольфа и Беранже. Современные рестораторы решили приготовить розанчики по рецепту XIX века.

Где попробовать:

VINO&VODA

Розанчики

Ежедневно с 7:00 до 15:00

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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