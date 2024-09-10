На КАД Петербурга массовая авария собрала «хвост» в 11 километров. Камера сняла манёвр, с которого всё началось

Манёвр ехавшей в скоростной полосе легковушки обернулся массовой аварией на юго-востоке петербургской кольцевой автодороги 10 сентября. Через полтора часа после ДТП пробка тянется на километры.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около половины девятого часа утра в районе 58-го километра внутреннего кольца КАД столкнулись семь легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших, но с ветерком по кольцевой не проехать. По данным «Яндекс.карт», к десяти часам утра пробка растянулась на 11 километров.

Камера сняла момент столкновения. Судя по видео, всё началось с манёвра легковой машины, которая перестроилась из скоростной — четвёртой — полосы в третью. Это, по всей видимости, дезориентировало ехавшего следом водителя.

«Он слегка сбавил скорость, но почти сразу поехал дальше, а вот следовавшие за ним водители так быстро среагировать не успели. Итог — так называемый паровозик из семи подбитых легковушек, занявших сразу четвертую, третью и частично вторую полосы внутреннего кольца КАД на самом загруженном утром участке — сразу после вантового моста», — рассказали в пресс-службе.