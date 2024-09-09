Бетонная зацепка. Скелет из Низино может быть эхом девяностых

Скелетированные останки неизвестного человека, найденные на берегу пруда в деревне Низино, легли в землю не менее 15 лет назад. Фрагменты одежды, которые не успели истлеть, были частично залиты бетоном. Об этом «Фонтанке» 9 сентября рассказали в СУ СК по Ленобласти.



Впрочем, только по бетону судить о характере гибели неизвестного нельзя. Возможно, он стал жертвой распространенного в те времена способа расправы, а может быть, просто работал каменщиком. После обнаружения скелета следственный отдел по Сосновому Бору возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства гибели человека и, конечно, его личность.



Ранее «Фонтанка» писала, что останки были закопаны на берегу Шинкарского пруда.

