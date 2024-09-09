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    Человеческие кости раскопали на берегу пруда под Петербургом

    2014
    2 комментария

    Находка на берегу водоёма в Ломоносовском районе Ленинградской области дала старт уголовному делу об убийстве. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября.

    Кости, похожие на человеческие, у Шинкарского пруда в деревне Низино заметил мужчина накануне в двенадцатом часу дня. Молчать о найденном он не стал и попросил полицию присмотреться к скелету.

    Останки были закопаны на берегу на глубине менее полуметра. Их будут изучать эксперты. Все обстоятельства гибели человека выясняются. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

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    Комментарии 2

    Cashmare09 Сен 2024 в 09:51
    так до сих пор и не знаю, почему река - шинГарка, а пруд - шинКарский
    +0−0
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