Человеческие кости раскопали на берегу пруда под Петербургом

Находка на берегу водоёма в Ломоносовском районе Ленинградской области дала старт уголовному делу об убийстве. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября.



Кости, похожие на человеческие, у Шинкарского пруда в деревне Низино заметил мужчина накануне в двенадцатом часу дня. Молчать о найденном он не стал и попросил полицию присмотреться к скелету.



Останки были закопаны на берегу на глубине менее полуметра. Их будут изучать эксперты. Все обстоятельства гибели человека выясняются. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

