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    В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет России

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    9 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о якобы имеющей место отправке Ираном в Россию ракет, заявил, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Его слова приводит РИА Новости 9 сентября.

    «Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», — указал он.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия намерена и дальше развивать сотрудничество с Ираном, назвав страну важным партнером. Речь идет о развитии даже самых чувствительных областей в отношениях двух стран.

    Ранее «Фонтанка» писала, что информацию о поставке иранских баллистических ракет в РФ опроверг представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канаани. По его словам, данное утверждение политически мотивировано и полностью беспочвенно.

    6 сентября американские СМИ, в том числе The Washington Post, написали, что Иран якобы передал России «пару сотен» баллистических ракет малой дальности Fateh-360.

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    ПесковДмитрий ПесковИранРакетыПоставки вооружения
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    Комментарии 9

    Sonata09 Сен 2024 в 14:55
    Не каждый раз соответствует?.. Врёт-то он каждый раз.
    +0−0
    Кот Ученый09 Сен 2024 в 14:41
    У кок лов надо спрашивать. Они точно знают) Или скоро узнают)
    +1−0
    ЮлияБорисовна09 Сен 2024 в 13:38
    А теперь расскажите, сколько станций метро не будут достроены в Петербурге никогда.
    +7−2
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