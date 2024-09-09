В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о якобы имеющей место отправке Ираном в Россию ракет, заявил, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Его слова приводит РИА Новости 9 сентября.
«Мы видели это сообщение, не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», — указал он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия намерена и дальше развивать сотрудничество с Ираном, назвав страну важным партнером. Речь идет о развитии даже самых чувствительных областей в отношениях двух стран.
Ранее «Фонтанка» писала, что информацию о поставке иранских баллистических ракет в РФ опроверг представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канаани. По его словам, данное утверждение политически мотивировано и полностью беспочвенно.
6 сентября американские СМИ, в том числе The Washington Post, написали, что Иран якобы передал России «пару сотен» баллистических ракет малой дальности Fateh-360.