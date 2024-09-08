МИД Ирана прокомментировал сообщения о поставках России баллистических ракет

Утверждения об отправке иранских баллистических ракет в Россию политически мотивировано и полностью беспочвенно: такое заявление сделал 8 сентября представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канаани.

Дипломат также подчеркнул, что Тегеран, не будучи участником российско-украинского конфликта, выступает за его сугубо политическое решение, начало двусторонних переговоров и прекращение боевых действий.

Между тем, по словам Канаани, военное сотрудничество Тегерана и Москвы «имеет историю, гораздо более древнюю», чем украинский кризис, и осуществляется в рамках международного права.