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    МИД Ирана прокомментировал сообщения о поставках России баллистических ракет

    2003
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    Утверждения об отправке иранских баллистических ракет в Россию политически мотивировано и полностью беспочвенно: такое заявление сделал 8 сентября представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канаани.

    Дипломат также подчеркнул, что Тегеран, не будучи участником российско-украинского конфликта, выступает за его сугубо политическое решение, начало двусторонних переговоров и прекращение боевых действий.

    Между тем, по словам Канаани, военное сотрудничество Тегерана и Москвы «имеет историю, гораздо более древнюю», чем украинский кризис, и осуществляется в рамках международного права.

    Ранее The Washington Post написала, что Иран якобы передал России «пару сотен» баллистических ракет малой дальности.

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