Трое петербуржцев погибли в пожаре на даче в Псковской области. СК проводит проверку

Вечером 7 сентября в деревне Ксти в Стругокрасненском районе Псковской области загорелась дача, в пожаре погибли трое петербуржцев. СУ СК России по Псковской области проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 8 сентября.
В МЧС Псковской области сообщили, что в результате пожара дом размером 6х8 метров выгорел изнутри по всей площади. На месте работали 9 специалистов МЧС и 4 единицы техники. При ликвидации пожара они обнаружили троих погибших.
Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. В МЧС уточнили, что дом не был оборудован средствами раннего обнаружения возгораний. «При возникновении задымления автономный пожарный извещатель реагирует громким звуковым сигналом и дарит время на эвакуацию из опасной зоны», — объяснили в пресс-службе министерства.
МЧС России
В СК России по Псковской области сообщили, что погибшие — жители Петербурга, которые приехали на дачу отдохнуть: 36-летний мужчина и две женщины 56 и 24 лет.
Сейчас в Стругокрасненском районе проводится проверка, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в пресс-службе СК.