Лето продолжается: воскресный день порадует петербуржцев полным отсутствием дождей и теплом

В воскресенье, 8 сентября, погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать северо-западная периферия обширного барического максимума. Об этом сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус и приводит подробности.

Так, по сведениям синоптика, на выходных продолжится сентябрьское лето: в городе и регионе ожидается небольшая облачность и полное отсутствие дождей.

Температура воздухав Петербурге в течение дня поднимется до +23…+25°, в Ленобласти — до +21…+26°. Ветер южный 3–8 метра в секунду, а атмосферное давление будет слабо падать, хотя и останется на уровне выше нормы: 767 мм рт. ст..



В понедельник, по данным Леуса, также будет без осадков и тепло: +24…+26°.

