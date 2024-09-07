Мосбиржа намерена запустить фьючерс на какао

Московская биржа собирается этой осенью запустить торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао, торгующееся на зарубежных биржах. Об этом 7 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов биржи Марию Патрикееву.

Какао называют «сырьевым биткоином» из-за высокой волатильности стоимости фьючерса, который отражает динамику мировых цен рынка какао — то есть цены поставки из стран Центральной и Южной Америки, Африки, Азии в США.

«Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. Минимальный лот составит 10 кг. Стартовая сумма контракта — около 7000 рублей», — отмечается в публикации.