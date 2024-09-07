Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 770мм 65%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Чем кормить зверюшку
Куда пойти на выходных
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Бесшумная зона Пулково
Первый день выборов
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Финансы Мосбиржа намерена запустить фьючерс на какао

Мосбиржа намерена запустить фьючерс на какао

781
4 комментария

Московская биржа собирается этой осенью запустить торговлю расчетным фьючерсным контрактом на какао, торгующееся на зарубежных биржах. Об этом 7 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов биржи Марию Патрикееву.

Какао называют «сырьевым биткоином» из-за высокой волатильности стоимости фьючерса, который отражает динамику мировых цен рынка какао — то есть цены поставки из стран Центральной и Южной Америки, Африки, Азии в США.

«Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. Минимальный лот составит 10 кг. Стартовая сумма контракта — около 7000 рублей», — отмечается в публикации.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Мосбиржа Фьючерс Какао
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
McGillavry
7 сентября 2024, 23:00
На повидло ещё надо запустить уже. Пускай потом одни ищут деньги, другие повидло.
Kit.
7 сентября 2024, 23:15
А на топинамбур?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» начислит процент на остаток на расчетном счете новым клиентам
3 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35