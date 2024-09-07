Водителя-иностранца заподозрили в сексуальном интересе к сбитой девочке в Петербурге. Он успел уехать из России

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего ребёнка в Невском районе Петербурга. По версии следствия, он трогал пострадавшую, едва ли думая о том, как оказать ей помощь.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, Следственный комитет накануне возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, которым подверглась 6-летняя девочка на улице Крыленко.

Всё произошло вечером 30 августа, когда ребёнок вместе с матерью гулял во дворе. Ехавшую на велосипеде девочку сбил Volkswagen Polo, за рулём которого сидел 22-летний гражданин Узбекистана. Судя по видео, которое позже появилось в соцсетях, водитель остался на месте происшествия. На кадрах молодой мужчина сидит рядом с лежащей на земле девочкой вместе с другими обеспокоенными состоянием пострадавшей и трогает её за голые ноги. Глава СКР Александр Бастрыкин, увидев видео, согласился, что руки водителя блуждали по телу ребёнка выше допустимого. Он поручил возбудить дело и доложить об обстоятельствах случившегося.

Иностранца ищут. По предварительной информации, 2 сентября он был в Пулково и уже покинул Россию.