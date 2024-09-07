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Происшествия Водителя-иностранца заподозрили в сексуальном интересе к сбитой девочке в Петербурге. Он успел уехать из России

Водителя-иностранца заподозрили в сексуальном интересе к сбитой девочке в Петербурге. Он успел уехать из России

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6 комментариев

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего ребёнка в Невском районе Петербурга. По версии следствия, он трогал пострадавшую, едва ли думая о том, как оказать ей помощь.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, Следственный комитет накануне возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, которым подверглась 6-летняя девочка на улице Крыленко.

Всё произошло вечером 30 августа, когда ребёнок вместе с матерью гулял во дворе. Ехавшую на велосипеде девочку сбил Volkswagen Polo, за рулём которого сидел 22-летний гражданин Узбекистана. Судя по видео, которое позже появилось в соцсетях, водитель остался на месте происшествия. На кадрах молодой мужчина сидит рядом с лежащей на земле девочкой вместе с другими обеспокоенными состоянием пострадавшей и трогает её за голые ноги. Глава СКР Александр Бастрыкин, увидев видео, согласился, что руки водителя блуждали по телу ребёнка выше допустимого. Он поручил возбудить дело и доложить об обстоятельствах случившегося.

Иностранца ищут. По предварительной информации, 2 сентября он был в Пулково и уже покинул Россию.

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Комментарии
6
Петренков Эдуард
7 сентября 2024, 13:24
Оказывается обвиняемые по уголовному делу могут выезжать за пределы страны? Видимо это только мобилизованные и алиментщики ограничены в передвижениях
Slava_Rossii2
7 сентября 2024, 13:14
Больше похоже на оговор или домыслы. "не менее двух раз потрогал ... за нижнюю и верхнюю часть ноги (выше колена)", теперь что вообще до детей дотрагиваться нельзя? Чушь какая-то!
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