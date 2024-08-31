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Происшествия Пешком и на самокате. За день двое детей и подросток попали под колёса на дорогах Петербурга

Пешком и на самокате. За день двое детей и подросток попали под колёса на дорогах Петербурга

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Трое юных пешеходов пострадали в результате ДТП, которые случились в последнюю летнюю пятницу в разных районах Петербурга. Их сбивали во дворах и на «зебре».

8-летний житель Белоострова поступил в детскую больницу накануне с множественными ушибами и ссадинами, а также подозрением на сотрясение мозга, стало известно «Фонтанке» 31 августа. По предварительным данным, в третьем часу дня его сбил Volvo XC60, за рулём которого сидел 84-летний петербуржец.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что авария произошла на улице Большой Горской в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В ведомстве уточняют, что мальчик был без взрослых, он выехал на дорогу на самокате. Проверку проводит полиция Приморского района.

Через три часа Volkswagen Polo под управлением 22-летнего гражданина Узбекистана сбил 6-летнюю девочку на улице Крыленко, 1. По предварительной информации, она попала в аварию, когда шла по двору в сопровождении взрослых. Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и различными ушибами.

На Разъезжей улице пострадал 17-летний подросток. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около девяти часов вечера юноша переходил дорогу у дома № 23 в не предназначенном для этого месте. 44-летний водитель Nissan Note не смог избежать столкновения. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварий.

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