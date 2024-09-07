ЗСД сделают бесплатным для ветеранов в День памяти жертв блокады Ленинграда

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге отметят День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день проезд по Западному скоростному диаметру для ветеранов сделают бесплатным, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».
Правом бесплатного проезда по ЗСД смогут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны, в том числе труженики тыла, работники военных объектов и строители оборонительных сооружений, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания.
Для бесплатного проезда нужно будет воспользоваться полосами для оплаты наличными или банковской картой. Кассиру-оператору надо будет предъявить подтверждающий документ. При этом крайне желательно, чтобы в машине не было транспондера, добавляют в компании. Если же устройство есть и сработало, то нужно предъявить кассиру документы на право бесплатного проезда, и поездки будут скорректированы в течение пяти рабочих дней.
Также напомним, что в связи с мероприятием ко Дню памяти с утра 7 сентября и до ночи 9 сентября будет перекрыто движение в Соляном переулке в центре Петербурга.