ЗСД сделают бесплатным для ветеранов в День памяти жертв блокады Ленинграда

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге отметят День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день проезд по Западному скоростному диаметру для ветеранов сделают бесплатным, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».



Правом бесплатного проезда по ЗСД смогут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны, в том числе труженики тыла, работники военных объектов и строители оборонительных сооружений, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания.