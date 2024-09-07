    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    771мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur99.19

    ЗСД сделают бесплатным для ветеранов в День памяти жертв блокады Ленинграда

    1030
    11 комментариев

    В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге отметят День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день проезд по Западному скоростному диаметру для ветеранов сделают бесплатным, сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».

    Правом бесплатного проезда по ЗСД смогут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны, в том числе труженики тыла, работники военных объектов и строители оборонительных сооружений, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания.

    Для бесплатного проезда нужно будет воспользоваться полосами для оплаты наличными или банковской картой. Кассиру-оператору надо будет предъявить подтверждающий документ. При этом крайне желательно, чтобы в машине не было транспондера, добавляют в компании. Если же устройство есть и сработало, то нужно предъявить кассиру документы на право бесплатного проезда, и поездки будут скорректированы в течение пяти рабочих дней.

    Также напомним, что в связи с мероприятием ко Дню памяти с утра 7 сентября и до ночи 9 сентября будет перекрыто движение в Соляном переулке в центре Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДБесплатный проезд
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close