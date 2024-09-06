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    Любил значит подарил. Очень молодому петербуржцу не удалось стрясти деньги с бывшей и ее матери

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    Московский районный суд рассмотрел иск 24-летнего петербуржца к его бывшей девушке и ее матери. Парень просил взыскать с них необоснованное обогащение в сумме 342 тысяч рублей. Матери в суд пришлось идти, потому что на момент подачи иска дочери еще не было 18 лет. Об этом 6 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Истец указал, что в июле 2023 года девушка попросила у него сумму, которую якобы обещала вернуть. Договор молодые люди не составляли, молодой человек перевел своей пассии чуть более 342 тысяч рублей. В дальнейшем пассия отказалась возвращать долг, парень пошел в суд.

    Представитель семьи ответчиков указала, что ее подзащитная и истец были парой с августа 2022 года по октябрь 2023-го. Молодой человек добровольно переводил своей возлюбленной деньги, и вопрос о возврате никогда не стоял. Но все внезапно изменилось после расставания.

    Суд изучил переписку и пришел к выводу, что между парой действительно была любовь. И денежные переводы тоже были, впрочем, возврат средств действительно никак не оговаривался. В совокупности это свидетельствует о том, что в момент совершения перевода истец добровольно предоставлял денежные средства ответчику.

    Суд молодому человеку отказал.

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