Любил значит подарил. Очень молодому петербуржцу не удалось стрясти деньги с бывшей и ее матери

Московский районный суд рассмотрел иск 24-летнего петербуржца к его бывшей девушке и ее матери. Парень просил взыскать с них необоснованное обогащение в сумме 342 тысяч рублей. Матери в суд пришлось идти, потому что на момент подачи иска дочери еще не было 18 лет. Об этом 6 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Истец указал, что в июле 2023 года девушка попросила у него сумму, которую якобы обещала вернуть. Договор молодые люди не составляли, молодой человек перевел своей пассии чуть более 342 тысяч рублей. В дальнейшем пассия отказалась возвращать долг, парень пошел в суд.

