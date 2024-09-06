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Общество Происшествия Названа дата похорон единственного правнука Федора Достоевского

Названа дата похорон единственного правнука Федора Достоевского

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Прощание с Дмитрием Андреевичем Достоевским, единственным правнуком знаменитого писателя Федора Достоевского, предварительно назначено на 11 сентября, сообщается на его официальной странице во «ВКонтакте».

«Предварительная информация по проводам: Смоленское православное кладбище, храм Смоленской иконы Божией матери, 11 сентября, среда, 12:00», — сообщили родственники, еще раз поблагодарив всех поминающих Дмитрия Достоевского.

О кончине единственного правнука великого русского писателя стало известно накануне. Дмитрий Достоевский родился в 1945 году и большую часть жизни работал водителем трамвая. Часть жизни правнук великого писателя посвятил актерскому мастерству. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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