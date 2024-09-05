Достоевский, но не Федорович: как жил и умер правнук великого писателя Дмитрий Андреевич

Единственный правнук Федора Достоевского умер во сне в Петербурге. Источник: Любовь Хмелевская

В Петербурге скончался единственный правнук Федора Достоевского — Дмитрий Андреевич Достоевский. Он ушел в 79 лет, как говорят родственники, умер дома во сне.



«Домашние смогли попрощаться, были все вместе, сидели, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом», — рассказала внучка Наталья в социальной сети «ВКонтакте».

В интервью о себе самом Дмитрий Андреевич рассказывал мало. Всё чаще о прадеде, отце, семье. Его часто приглашали на мероприятия, посвященные Федору Михайловичу.

Часть жизни правнук великого писателя посвятил актерскому мастерству. В его фильмографии три картины: «Мальчики» (снят по роману Достоевского), «Путешествие Достоевского» (документальный фильм производства Великобритании) и сериал «Секретная служба Его Величества». Однако до выхода на пенсию Дмитрий Андреевич был простым рабочим человеком — трудился слесарем-электриком и вагоновожатым в трамвайном парке Кировского района. Даже маршрут его трамвая, номер 34, был связан с прадедом: проходил с юга Петербурга на Петроградскую сторону через исторические места, связанные с жизнью Федора Михайловича. Маршрут был закрыт в 2001 году.