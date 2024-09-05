Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

вос.

 774мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Скандал с квадроберами
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Рейтинги «Фонтанки»
Образ жизни Общество Fontanka.Digital хроника Достоевский, но не Федорович: как жил и умер правнук великого писателя Дмитрий Андреевич

Достоевский, но не Федорович: как жил и умер правнук великого писателя Дмитрий Андреевич

1 001
Написать комментарий
Единственный правнук Федора Достоевского умер во сне в Петербурге.

В Петербурге скончался единственный правнук Федора Достоевского — Дмитрий Андреевич Достоевский. Он ушел в 79 лет, как говорят родственники, умер дома во сне.


«Домашние смогли попрощаться, были все вместе, сидели, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом», — рассказала внучка Наталья в социальной сети «ВКонтакте».

В интервью о себе самом Дмитрий Андреевич рассказывал мало. Всё чаще о прадеде, отце, семье. Его часто приглашали на мероприятия, посвященные Федору Михайловичу.

Часть жизни правнук великого писателя посвятил актерскому мастерству. В его фильмографии три картины: «Мальчики» (снят по роману Достоевского), «Путешествие Достоевского» (документальный фильм производства Великобритании) и сериал «Секретная служба Его Величества». Однако до выхода на пенсию Дмитрий Андреевич был простым рабочим человеком — трудился слесарем-электриком и вагоновожатым в трамвайном парке Кировского района. Даже маршрут его трамвая, номер 34, был связан с прадедом: проходил с юга Петербурга на Петроградскую сторону через исторические места, связанные с жизнью Федора Михайловича. Маршрут был закрыт в 2001 году.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Федор Достоевский Петербург Литература Смерть Писатель Умер Достоевский
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Новости компаний
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40