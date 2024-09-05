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Общество Единственный правнук Федора Достоевского скончался в Петербурге

Единственный правнук Федора Достоевского скончался в Петербурге

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В Петербурге на 80-м году ушел из жизни Дмитрий Андреевич Достоевский, единственный правнук знаменитого писателя Федора Достоевского. Как сообщают его родственники на странице в соцсети, мужчина умер во сне.

Родные выразили благодарность всем, кто поддержал их семью в этот трудный момент и попросили помолиться о спокойствии его души. «Дмитрий Андреевич отошёл мирно, во сне, дома. Мы все были вместе, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом», — отметили они.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году и большую часть своей жизни посвятил работе водителем трамвая. Его маршрут под номером 34 проходил через исторические места, связанные с наследием великого писателя.

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