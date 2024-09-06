Мутко оценил Кресты в миллиард

На аукцион планируется выставить объекты на 41,5 тыс. кв. м и площадку на 3,92 га. Из лота выведены несколько зданий, включая действующую церковь святого князя Александра Невского и общежития. По словам Мутко, на месте бывшей тюрьмы планируется открыть общественно-деловое пространство с музейно-выставочной составляющей. На аукцион его выставят, как уже сообщалось , в конце 2024 года — начале 2025 года.

Тюремный комплекс был построен на Арсенальной набережной в 1884–1889 годах. Он включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. В Кресты сажали уголовных и политических заключенных, в том числе Льва Троцкого, Анатолия Луначарского, Николая Заболоцкого, Льва Гумилева, Иосифа Бродского. В конце 2017 года тюрьму перевели в Новые Кресты в Колпино. В 2023 году ФСИН передала этот выявленный объект культурного наследия корпорации «Дом.РФ» для реализации. «Фонтанка» в июле рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды.

