Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

ю-з.

 774мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Куда пойти на выходных
Выборы губернатора
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Поссорились из-за Егора Летова
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Рейтинги «Фонтанки»
Город Мутко оценил Кресты в миллиард

Мутко оценил Кресты в миллиард

2 691
9 комментариев

Начальная цена Крестов на аукционе может составить около 1 миллиарда рублей. Об этом, как пишут 6 сентября «Ведомости», сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме.

«Окончательную цифру мы сможем назвать после завершения официальной оценки, в момент объявления торгов», — сказал он изданию.

На аукцион планируется выставить объекты на 41,5 тыс. кв. м и площадку на 3,92 га. Из лота выведены несколько зданий, включая действующую церковь святого князя Александра Невского и общежития. По словам Мутко, на месте бывшей тюрьмы планируется открыть общественно-деловое пространство с музейно-выставочной составляющей. На аукцион его выставят, как уже сообщалось, в конце 2024 года — начале 2025 года.

Тюремный комплекс был построен на Арсенальной набережной в 1884–1889 годах. Он включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. В Кресты сажали уголовных и политических заключенных, в том числе Льва Троцкого, Анатолия Луначарского, Николая Заболоцкого, Льва Гумилева, Иосифа Бродского. В конце 2017 года тюрьму перевели в Новые Кресты в Колпино. В 2023 году ФСИН передала этот выявленный объект культурного наследия корпорации «Дом.РФ» для реализации. «Фонтанка» в июле рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Кресты Тюрьма
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Kot Piter
6 сентября 2024, 12:01
"здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды." - Отличная схема, профсоюзы не дадут соврать. 😸
alexadmin
6 сентября 2024, 12:05
Да ладно. Мы ведь только что выяснили, что миллиард - это просто выкопать канаву по дорогой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
Новости компаний
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Новости компаний
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04