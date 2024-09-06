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Город Кресты собираются выставить на аукцион к началу следующего года

Кресты собираются выставить на аукцион к началу следующего года

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4 комментария

Бывший следственный изолятор «Кресты» в Петербурге планируется выставить на аукцион для дальнейшего преобразования. Об этом заявил 6 сентября ТАСС заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов в кулуарах ВЭФ.

Это может быть сделано в конце 2024 года — начале 2025 года. В настоящее время идет подготовка земельного участка: его приводят в порядок и кадастрируют.

«Соответственно, после завершения этой работы участок вместе с объектами недвижимости будет выставлен на аукцион», — сказал Филиппов.

По его словам, будущий проект может совмещать общественно-деловую концепцию и историческую составляющую, решение будет принимать Смольный.

«Но мы больше чем уверены, что концепция будет реализована красиво, потому что это удивительно красивое здание», — добавил он.

«Фонтанка» в июле рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды. В планах реализовать комплекс единым лотом, в который не войдут действующее общежитие сотрудников ФСИН и церковь Александра Невского.

Исторический комплекс вокруг двух зданий в форме крестов признан памятником архитектуры. Он был построен на месте одиночной тюрьмы на набережной Невы в 1890 году. Подробнее о том, что в него входит, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
4
Zet
6 сентября 2024, 08:13
солидные авторитеты должны скинуться и выкупить объект, где молодость свою коротали...
идиот
6 сентября 2024, 08:46
еще одно историческое здание будет потеряно
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