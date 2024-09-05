Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

вос.

 774мм 48%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Скандал с квадроберами
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Рейтинги «Фонтанки»
Город Общество Остров фортов Косплеили по-взрослому: карнавал взбодрил Кронштадт

Косплеили по-взрослому: карнавал взбодрил Кронштадт

347

Веселым карнавалом проводили лето в Кронштадте: жители и гости города устроили яркое шествие в костюмах по белоснежной набережной.

Достали костюмы из шкафа — и на берег

«Карнавал мечтателей» собрал более полутора сотен косплееров. Вместе они устроили большое красочное шествие в парке «Остров фортов». Супергерои и эльфы, герои игровых вселенных и любимых мультфильмов — такого город-остров еще не видел!

Лучшие образы выбирали ветераны конкурсов косплея. Им предстояло решить очень сложную задачу — все без исключения участники показали высочайший уровень работ. Судейство шло в нескольких категориях: лучший костюм, сольное выступление, мультипликационный образ, групповое выступление, семейное выступление, бюджетный образ и отечественный образ.

1 из 9

Спели, станцевали и … пошли выбирать профессию

Карнавал стал яркой, но не единственной частью масштабного семейного фестиваля «Остров мечтателей». Помимо него туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» провел в Кронштадте творческий конкурс «Остров талантов». Его участники — дети от 6 до 18 лет — демонстрировали вокальные и танцевальные возможности. На конкурс поступило около 100 видеозаявок, на большой сцене в парке «Остров фортов» зрители увидели 52 лучших номера.

Но наступление учебного года дает о себе знать. Поэтому в рамках семейного проекта — и фестиваль профессий: ребята могут пройти профориентационное тестирование, проконсультироваться с психологами, послушать лекции экспертов и пообщаться с работодателями — ведущими компаниями Петербурга. 8 сентября в «Острове фортов» запланирован день военных профессий, а 13–15 сентября пройдут дни морских профессий.

«Мы стремимся сделать семейный фестиваль «Остров мечтателей» не только развлекательным, но и полезным для детей и подростков. Представители крупнейших российских компаний в сфере моря и не только выступят с лекциями, занятиями по профориентации, мастер-классами, расскажут о нюансах поступления в отраслевые учебные заведения. Возможно, именно на нашем фестивале подрастающее поколение сможет определиться с выбором профессионального пути», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Фонтанка» выступила информационным партнером фестиваля.

1 из 9

А кто же все-таки победил?

Настало время назвать победителей «Карнавала мечтателей».

  • Номинация «Платина» — Biorazor, «Дракон кабала Рейзор Кат», Warhammer 40000.

  • Номинация «Золото» — Waterloo, Sylvanas Windrunner, World of Warcraft.

  • Номинация «Серебро» — Dreamchan, «Звездная Защитница Кай'cа», Leagueoflegends.

  • Номинация «Бронза» — Tessa, Melinoё, Hades 2.

  • Лучший мультипликационный образ — Mr.Rezistor, Wonderof U, JoJo’s Bizzare Adventure: JoJolion.

  • Лучшее групповое выступление — дуэт «Детские травмы», KilllaKill.

  • Лучшее одиночное выступление — DeshVerum, «Гето Сугуру», «Магическая битва».

  • Лучшее семейное выступление — Косбэнд «Фантасттческие Твари», «Незнайка на Луне».

  • Лучший бюджетный образ — Frenya, «Волшебный Карандаш», «Клуб весёлых человечков».

  • Лучший отечественный образ — Jolynar, «Заяц-робот», «Ну, погоди!».

А вот имена самых ярких участников конкурса «Остров талантов» — по мнению жюри.

Танцевальное направление: Елисеева Арина, Арслангереева Арина (детский театр танца «Синичка»); хореографическая студия «Задоринки» СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи»; ансамбль танца «Ровесники» ГБУ ДО ДДТ Петроградского района.

Вокальное направление: группа «Девчата» МОУ «Сабская СОШ»; Чунакова Софья и Шаркова Амалия (детский фольклорный театр «Подсолнухи»); Михайлик Дарья, Корякин Илья, Ярыго Елизавета (Приморский культурный центр); Аведов Даниил (студия эстрадного вокала «Смайлики»); Мирошниченко Софья (ДШИ «ЦЭВиОД»); Яковлева Валерия (вокальная студия «Чармикс»).

Фотографии предоставлены АНО «Остров фортов»

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
Новости компаний
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Новости компаний
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40