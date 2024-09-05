Косплеили по-взрослому: карнавал взбодрил Кронштадт

Веселым карнавалом проводили лето в Кронштадте: жители и гости города устроили яркое шествие в костюмах по белоснежной набережной.
Достали костюмы из шкафа — и на берег
«Карнавал мечтателей» собрал более полутора сотен косплееров. Вместе они устроили большое красочное шествие в парке «Остров фортов». Супергерои и эльфы, герои игровых вселенных и любимых мультфильмов — такого город-остров еще не видел!
Лучшие образы выбирали ветераны конкурсов косплея. Им предстояло решить очень сложную задачу — все без исключения участники показали высочайший уровень работ. Судейство шло в нескольких категориях: лучший костюм, сольное выступление, мультипликационный образ, групповое выступление, семейное выступление, бюджетный образ и отечественный образ.
Спели, станцевали и … пошли выбирать профессию
Карнавал стал яркой, но не единственной частью масштабного семейного фестиваля «Остров мечтателей». Помимо него туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» провел в Кронштадте творческий конкурс «Остров талантов». Его участники — дети от 6 до 18 лет — демонстрировали вокальные и танцевальные возможности. На конкурс поступило около 100 видеозаявок, на большой сцене в парке «Остров фортов» зрители увидели 52 лучших номера.
Но наступление учебного года дает о себе знать. Поэтому в рамках семейного проекта — и фестиваль профессий: ребята могут пройти профориентационное тестирование, проконсультироваться с психологами, послушать лекции экспертов и пообщаться с работодателями — ведущими компаниями Петербурга. 8 сентября в «Острове фортов» запланирован день военных профессий, а 13–15 сентября пройдут дни морских профессий.
«Мы стремимся сделать семейный фестиваль «Остров мечтателей» не только развлекательным, но и полезным для детей и подростков. Представители крупнейших российских компаний в сфере моря и не только выступят с лекциями, занятиями по профориентации, мастер-классами, расскажут о нюансах поступления в отраслевые учебные заведения. Возможно, именно на нашем фестивале подрастающее поколение сможет определиться с выбором профессионального пути», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
«Фонтанка» выступила информационным партнером фестиваля.
А кто же все-таки победил?
Настало время назвать победителей «Карнавала мечтателей».
Номинация «Платина» — Biorazor, «Дракон кабала Рейзор Кат», Warhammer 40000.
Номинация «Золото» — Waterloo, Sylvanas Windrunner, World of Warcraft.
Номинация «Серебро» — Dreamchan, «Звездная Защитница Кай'cа», Leagueoflegends.
Номинация «Бронза» — Tessa, Melinoё, Hades 2.
Лучший мультипликационный образ — Mr.Rezistor, Wonderof U, JoJo’s Bizzare Adventure: JoJolion.
Лучшее групповое выступление — дуэт «Детские травмы», KilllaKill.
Лучшее одиночное выступление — DeshVerum, «Гето Сугуру», «Магическая битва».
Лучшее семейное выступление — Косбэнд «Фантасттческие Твари», «Незнайка на Луне».
Лучший бюджетный образ — Frenya, «Волшебный Карандаш», «Клуб весёлых человечков».
Лучший отечественный образ — Jolynar, «Заяц-робот», «Ну, погоди!».
А вот имена самых ярких участников конкурса «Остров талантов» — по мнению жюри.
Танцевальное направление: Елисеева Арина, Арслангереева Арина (детский театр танца «Синичка»); хореографическая студия «Задоринки» СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи»; ансамбль танца «Ровесники» ГБУ ДО ДДТ Петроградского района.
Вокальное направление: группа «Девчата» МОУ «Сабская СОШ»; Чунакова Софья и Шаркова Амалия (детский фольклорный театр «Подсолнухи»); Михайлик Дарья, Корякин Илья, Ярыго Елизавета (Приморский культурный центр); Аведов Даниил (студия эстрадного вокала «Смайлики»); Мирошниченко Софья (ДШИ «ЦЭВиОД»); Яковлева Валерия (вокальная студия «Чармикс»).
Фотографии предоставлены АНО «Остров фортов»