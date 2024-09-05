Косплеили по-взрослому: карнавал взбодрил Кронштадт

Достали костюмы из шкафа — и на берег

«Карнавал мечтателей» собрал более полутора сотен косплееров. Вместе они устроили большое красочное шествие в парке «Остров фортов». Супергерои и эльфы, герои игровых вселенных и любимых мультфильмов — такого город-остров еще не видел!

Лучшие образы выбирали ветераны конкурсов косплея. Им предстояло решить очень сложную задачу — все без исключения участники показали высочайший уровень работ. Судейство шло в нескольких категориях: лучший костюм, сольное выступление, мультипликационный образ, групповое выступление, семейное выступление, бюджетный образ и отечественный образ.

Спели, станцевали и … пошли выбирать профессию

Карнавал стал яркой, но не единственной частью масштабного семейного фестиваля «Остров мечтателей». Помимо него туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» провел в Кронштадте творческий конкурс «Остров талантов». Его участники — дети от 6 до 18 лет — демонстрировали вокальные и танцевальные возможности. На конкурс поступило около 100 видеозаявок, на большой сцене в парке «Остров фортов» зрители увидели 52 лучших номера.

Но наступление учебного года дает о себе знать. Поэтому в рамках семейного проекта — и фестиваль профессий: ребята могут пройти профориентационное тестирование, проконсультироваться с психологами, послушать лекции экспертов и пообщаться с работодателями — ведущими компаниями Петербурга. 8 сентября в «Острове фортов» запланирован день военных профессий, а 13–15 сентября пройдут дни морских профессий.

«Мы стремимся сделать семейный фестиваль «Остров мечтателей» не только развлекательным, но и полезным для детей и подростков. Представители крупнейших российских компаний в сфере моря и не только выступят с лекциями, занятиями по профориентации, мастер-классами, расскажут о нюансах поступления в отраслевые учебные заведения. Возможно, именно на нашем фестивале подрастающее поколение сможет определиться с выбором профессионального пути», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.