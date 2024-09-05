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Происшествия Неизвестный открыл стрельбу по полицейским у генконсульства Израиля в Мюнхене в годовщину теракта 1972 года

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским у генконсульства Израиля в Мюнхене в годовщину теракта 1972 года

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3 комментария

Неизвестный утром 5 сентября открыл стрельбу по полицейским у генконсульства Израиля в Мюнхене. Об этом сообщает издание Focus.

По данным СМИ, подозреваемый подъехал на автомобиле и открыл огонь из старого длинноствольного оружия — многозарядной винтовки — по дежурившим полицейским. Он успел сделать несколько выстрелов до того, как был убит ответным огнем. Смерть стрелявшего подтвердил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (ХСС). Личность вооруженного мужчины, участвовавшего в перестрелке с полицией, пока не установлена, равно как и его мотивы. Территорию вокруг генконсульства оцепили, над местом происшествия кружит вертолет.

В МИД Израиля заявили, что никто из сотрудников консульства не пострадал. Дипломатов и сотрудников близлежащего израильского консульства сегодня по большей части нет в офисе — в связи с годовщиной нападения на Олимпиаде.

«Консульство закрыто по случаю церемонии памяти израильских атлетов, убитых палестинскими террористами на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году»,— заявили в пресс-службе израильского МИДа. Полиция Мюнхена также уточнила, что среди правоохранителей никто не пострадал.

5 сентября — годовщина теракта на Олимпийских играх 1972 года. Тогда на сборную Израиля напали и одиннадцать спортсменов взяли в заложники. В конце концов все одиннадцать из четырнадцати олимпийских участников Израиля погибли.

Херрман не исключил, что инцидент может быть связан с годовщиной теракта 1972 года.

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Мюнхен Стрельба Генконсульство Израиль
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Комментарии
3
Лёxа Петров
5 сентября 2024, 15:40
Голоса в телефонной трубке заставили сделать...
Zet
5 сентября 2024, 14:49
празднование годовщины нападения... о как...
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