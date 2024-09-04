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Происшествия Boeing 787, летевший из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» из-за отказа одного из двигателей

Boeing 787, летевший из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» из-за отказа одного из двигателей

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1 комментарий

Самолет Boeing 787, который выполнял полет из Индии в Великобританию, совершил 4 сентября экстренную посадку в «Шереметьево». Об этом сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Предварительной причиной экстренной посадки называется отказ одного из двигателей — у воздушного судна перестал работать автомат тяги.

О пострадавших в результате внепланового приземления не сообщалось.

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Boeing 787 Шереметьево Экстренная посадка Отказ двигателя
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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
4 сентября 2024, 19:27
Сколько, говорите, теряют недружественный запад из-за запрета полетов над Великой Россией?
276689045
4 сентября 2024, 19:38
Попались голубчики. Всех граждан Британии и США на самолете тщательно проверить компетентными спецслужбами, авось кого-нибудь шпиона удастся выявить!🤪🧐
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