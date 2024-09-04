Boeing 787, летевший из Индии в Великобританию, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» из-за отказа одного из двигателей

Самолет Boeing 787, который выполнял полет из Индии в Великобританию, совершил 4 сентября экстренную посадку в «Шереметьево». Об этом сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.
Предварительной причиной экстренной посадки называется отказ одного из двигателей — у воздушного судна перестал работать автомат тяги.
О пострадавших в результате внепланового приземления не сообщалось.
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