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Власть «Большая перезагрузка правительства»: Киев анонсировал смену более 50 процентов кабмина. В отставку уже подали 3 министра и 2 вице-премьера

«Большая перезагрузка правительства»: Киев анонсировал смену более 50 процентов кабмина. В отставку уже подали 3 министра и 2 вице-премьера

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11 комментариев

Три министра Украины подали заявления об отставке в Верховную раду 3 сентября: глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства юстиции Денис Малюська, глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Также заявление об отставке подала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина — как сообщается, оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Позднее стало известно, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма уволен со своего поста — соответствующий указ подписал президент Зеленский.

По словам главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, правительство Украины будет обновлено более чем на 50%. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе», — заявил он.

Вопросы увольнений будут рассмотрены на заседании Рады 4 сентября, а 5 сентября рассмотрят вопросы назначений. Некоторые украинские СМИ сообщают, что со своей должности может быть снят также глава МИД Дмитрий Кулеба.

Обновлено:

К числу подавших заявление об отставке присоединилась вице-премьер по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Ирина Верещук.

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ПО ТЕМЕ
Кабмин Киев Правительство Владимир Зеленский Отставки Ирина Верещук Ростислав Шурма Давид Арахамия
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Комментарии
11
jfg3322
3 сентября 2024, 21:40
типа лыжи мажут?
Zet
3 сентября 2024, 22:01
а какова цель этих замен?
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