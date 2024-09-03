В финал литературной премии «Ясная Поляна» вышли книги Юзефовича и Носова

Во вторник, 3 сентября, в Музее Льва Толстого на Пречистенке в Москве состоялось объявление короткого списка литературной премии «Ясная Поляна». За приз поборются шесть авторов.

Жюри отметило книги петербургских писателей Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» — вымышленные мемуары русского офицера в монгольской армии на рубеже веков — и роман Сергея Носова «Фирс Фортинбрас» о буднях незадачливого актера в декорациях Петербурга нулевых годов.

Также в короткий список попали романы молодых писательниц Нади Алексеевой «Полунощница» о поисках смысла жизни на острове Валаам и Светланы Павловой «Голод» о расстройствах пищевого поведения и принятии себя. Еще в короткий список включили книгу «Уранотипия» Владимира Березина о выдуманном способе фотографии и чертеже храма Гроба Господня и «Улан Далай» Натальи Илишкиной — степную сагу о донских калмыках-казаках.

Победитель «Ясной Поляны» получит 3 миллиона рублей, еще 1 миллион поделят между собой остальные финалисты. Награждение состоится в октябре. Также премия в отдельных номинациях отмечает лучшего иностранного автора и лучшего молодого писателя на русском языке. В жюри «Ясной Поляны» из года в год входят писатели Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Вячеслав Отрошенко, а председательствует Владимир Толстой, потомок Льва Толстого и бывший советник президента Владимира Путина по культуре.

