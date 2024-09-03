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Афиша Plus Книги В финал литературной премии «Ясная Поляна» вышли книги Юзефовича и Носова

В финал литературной премии «Ясная Поляна» вышли книги Юзефовича и Носова

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Во вторник, 3 сентября, в Музее Льва Толстого на Пречистенке в Москве состоялось объявление короткого списка литературной премии «Ясная Поляна». За приз поборются шесть авторов.

Жюри отметило книги петербургских писателей Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» — вымышленные мемуары русского офицера в монгольской армии на рубеже веков — и роман Сергея Носова «Фирс Фортинбрас» о буднях незадачливого актера в декорациях Петербурга нулевых годов.

Также в короткий список попали романы молодых писательниц Нади Алексеевой «Полунощница» о поисках смысла жизни на острове Валаам и Светланы Павловой «Голод» о расстройствах пищевого поведения и принятии себя. Еще в короткий список включили книгу «Уранотипия» Владимира Березина о выдуманном способе фотографии и чертеже храма Гроба Господня и «Улан Далай» Натальи Илишкиной — степную сагу о донских калмыках-казаках.

Отметим, шорт-лист «Ясной Поляны» сильно перекликается с шорт-листом другой крупной российской литературной премии — «Большая книга». «Фонтанка» рассказывала, какие книги вошли в него.

Победитель «Ясной Поляны» получит 3 миллиона рублей, еще 1 миллион поделят между собой остальные финалисты. Награждение состоится в октябре. Также премия в отдельных номинациях отмечает лучшего иностранного автора и лучшего молодого писателя на русском языке. В жюри «Ясной Поляны» из года в год входят писатели Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Вячеслав Отрошенко, а председательствует Владимир Толстой, потомок Льва Толстого и бывший советник президента Владимира Путина по культуре.

В прошлом году премию «Ясная Поляна» получила писательница Александра Николаенко за роман «Муравьиный бог: реквием».

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