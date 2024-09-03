Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Шиплюк получил 15 лет колонии за госизмену

15 лет колонии по делу о госизмене получил директор новосибирского Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.
«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — сказал судья.
Помимо этого срока, Шиплюку назначено дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Также Александра Шиплюка оштрафовали на 500 тысяч рублей. В суде дело проходило под грифом «секретно».
Арестовали сибирского ученого два года назад — в августе 2022-го. Ему вменяли то же самое, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову. Последнего подозревали в «предоставлении данных, являющихся государственной тайной». Александр Шиплюк проработал в ИТПМ СО РАН больше 30 лет, начал в 1990 году.