Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Шиплюк получил 15 лет колонии за госизмену

15 лет колонии по делу о госизмене получил директор новосибирского Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.



«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — сказал судья.



Помимо этого срока, Шиплюку назначено дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Также Александра Шиплюка оштрафовали на 500 тысяч рублей. В суде дело проходило под грифом «секретно».

