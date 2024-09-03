Вертолёт с пассажирами на некоторое время пропал на границе Приангарья с Бурятией

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией, найден. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает ТАСС 3 сентября.
«Вертолет найден. По моей информации, все живы», — сказал он.
Воздушное судно авиакомпании «Байкал-Аэро» следовало по маршруту Иркутск — Орлик, вылет состоялся в 9:30 утра по московскому времени, сообщили в Росавиации. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. В какой-то момент командир судна дал сигнал о нештатной ситуации.
По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК, связь с экипажем была прервана на границе с Бурятией. Следователями была организована проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Другие подробности устанавливаются.
Ранее «Фонтанка» писала о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. На борту находились 22 человека — 19 туристов и три члена экипажа. Пассажиров везли на экскурсию к вулканам. Воздушное судно могло разбиться по причине технической неисправности и нарушения правил пилотирования.