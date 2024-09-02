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    Родственники погибших в катастрофе Ми-8 получат около 3,3 млн руб.

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    Родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8 «Витязь аэро» на Камчатке получат около 3,3 млн рублей, а также возможность бесплатных полетов. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в Росавиации.

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    Так, 2 млн рублей из указанной суммы составят страховые выплаты, 1 млн предоставит перевозчик, 300 тыс. рублей — помощь правительства края.

    Кроме того, родственникам погибших предоставят возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно. Билеты предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь»). Затраты на перевозку погибших к местам захоронения также берёт на себя «Витязь-Аэро».

    Борт Ми-8, на борту которого находились 22 человека, не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Воздушное судно везло туристов на экскурсию к вулканам, среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Обломки разбитого судна заметили утром следующего дня с высоты. Ко 2 сентября были обнаружены все жертвы крушения - 19 туристов и три члена экипажа. Их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания. По предварительным данным, вертолет разбился по причине технической неисправности и нарушения правил пилотирования.

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