В пропавшем на Камчатке вертолете летел финансовый директор РФС с женой

Среди пассажиров пропавшего 31 августа утром вертолета Ми-8Т, возившего туристов к вулканам на Камчатке оказался финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Информацию изданию РБК подтвердили в союзе.



Коллеги пропавшего знали, что он, находясь в отпуске, должен был отправляться на вертолетную экскурсию. Сейчас они ждут информацию от спасателей.

О том, что вертолет, на борту которого находилось, предположительно, 22 человека, не вышел в расчетное время на связь, в Росавиации рассказали утром 31 августа.