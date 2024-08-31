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    В пропавшем на Камчатке вертолете летел финансовый директор РФС с женой

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    Среди пассажиров пропавшего 31 августа утром вертолета Ми-8Т, возившего туристов к вулканам на Камчатке оказался финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Информацию изданию РБК подтвердили в союзе.

    Коллеги пропавшего знали, что он, находясь в отпуске, должен был отправляться на вертолетную экскурсию. Сейчас они ждут информацию от спасателей.

    О том, что вертолет, на борту которого находилось, предположительно, 22 человека, не вышел в расчетное время на связь, в Росавиации рассказали утром 31 августа.

    В связи с пропажей вертолета на базе телефона доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю открыло горячую линию: 8 (4152) 30–10–99.

    В МЧС также сообщили, что привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман.

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