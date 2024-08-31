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Происшествия На Камчатке не выходит на связь вертолет Ми-8. На борту — 22 человека

На Камчатке не выходит на связь вертолет Ми-8. На борту — 22 человека

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14 комментариев

На Камчатке МЧС ищет вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» — экипаж не вышел на связь в назначенное время, около 7 часов 15 минут утра по Москве. Об этом утром 31 августа сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово)», — рассказал он.

По предварительной информации, на борту — 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа.

В МЧС сообщили об отправке на поиски наземной группировки Камчатского спасцентра МЧС России и добавили о готовности к вылету ведомственного вертолета Ми-8 со спасателями на борту.

Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 11:08
Неужели до сих пор нет нормальных надежных маяков?
282062675
31 августа 2024, 13:40
Странно, что нет информации сколько участников СВО погибло, сколько ко слез выплакало вдов СВО, сколько детей участников СВО осталось безотцовщиной и т .д- новость дополняется?
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