На Камчатке не выходит на связь вертолет Ми-8. На борту — 22 человека

На Камчатке МЧС ищет вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» — экипаж не вышел на связь в назначенное время, около 7 часов 15 минут утра по Москве. Об этом утром 31 августа сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово)», — рассказал он.

По предварительной информации, на борту — 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа.

В МЧС сообщили об отправке на поиски наземной группировки Камчатского спасцентра МЧС России и добавили о готовности к вылету ведомственного вертолета Ми-8 со спасателями на борту.