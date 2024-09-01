На Камчатке нашли пропавший Ми-8. Вертолет мог потерпеть крушение

Обломки пропавшего на Камчатке вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека, заметили с воздуха. Об этом сообщили в МЧС РФ 1 сентября.



По данным ведомства, части воздушного судна находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз борт выходил на связь.

«Пропавший борт обнаружен. Предварительно — крушение», — написал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, к предполагаемому месту ЧП были направлены несколько бортов спасателей. Он также отметил, что погода позволяет вести поисковые работы.

О спасательных мероприятиях также сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сейчас готовится к вылету дополнительный борт МЧС, также продолжается наземная операция», — заявил глава региона.

Борт Ми-8, на борту которого находились, предположительно, 22 человека, не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Воздушное судно везло туристов на экскурсию к вулканам, среди пассажиров оказался финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой.