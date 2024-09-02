Найдены все жертвы крушения вертолёта, летевшего к вулканам на Камчатке

Найдены все погибшие при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке, сообщают 2 сентября местные власти.

По данным МЧС, обнаружены погибшими 19 туристов и три члена экипажа. Их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания.

Ночью нашли восемнадцатое тело. Всего на борту находились 22 человека. Ми-8 вёз туристов на экскурсию к вулканам и не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Обломки вертолета спасатели заметили утром 1 сентября с высоты. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Возбуждено дело по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».