Найден 18-й погибший из вертолёта, летевшего к камчатским вулканам

Спасатели МЧС нашли ещё одну жертву крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Это восемнадцатый погибший. Продолжаются поиски четырёх человек и чёрного ящика. Об этом 2 сентября сообщает МЧС.

Кадр из видео МЧС России







Борт Ми-8 не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Вертолёт вёз туристов на экскурсию к вулканам, на борту находились предположительно 22 человека. Среди пассажиров оказался финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Обломки вертолета спасатели заметили утром 1 сентября с высоты. Вчера были найдены 17 тел. ЧП расследуется по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».