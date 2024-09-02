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Происшествия Найден 18-й погибший из вертолёта, летевшего к камчатским вулканам

Найден 18-й погибший из вертолёта, летевшего к камчатским вулканам

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1 комментарий

Спасатели МЧС нашли ещё одну жертву крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Это восемнадцатый погибший. Продолжаются поиски четырёх человек и чёрного ящика. Об этом 2 сентября сообщает МЧС.

Кадр из видео МЧС России

Борт Ми-8 не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Вертолёт вёз туристов на экскурсию к вулканам, на борту находились предположительно 22 человека. Среди пассажиров оказался финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Обломки вертолета спасатели заметили утром 1 сентября с высоты. Вчера были найдены 17 тел. ЧП расследуется по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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ПО ТЕМЕ
Крушение вертолета Авиакатстрофа Авиапроисшествие Камчатка Вертолет Ми-8 Вертолет упал
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Комментарии
1
Ырыс
2 сентября 2024, 09:39
Самому старшему, Ми8, было далеко за 70?
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