На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел

Спасатели МЧС обнаружили тела 17 человек на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 1 сентября.

Источник: МЧС России

«Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — говорится в сообщении.



Ранее к обломкам потерпевшего крушение судна был направлен вертолет со спасателями на борту. К месту ЧП прибыли 9 сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС со специальным оборудованием для проведения авариных работ.

Всего на борту туристического судна находились, предположительно, 22 человека. Пилот вертолета не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Среди пассажиров оказался финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Обломки вертолета спасатели заметили сегодня утром с высоты. ЧП расследуют по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».