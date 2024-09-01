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Происшествия На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили 17 тел

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5 комментариев

Спасатели МЧС обнаружили тела 17 человек на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 1 сентября.

«Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее к обломкам потерпевшего крушение судна был направлен вертолет со спасателями на борту. К месту ЧП прибыли 9 сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС со специальным оборудованием для проведения авариных работ.

Всего на борту туристического судна находились, предположительно, 22 человека. Пилот вертолета не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. Среди пассажиров оказался финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с супругой. Обломки вертолета спасатели заметили сегодня утром с высоты. ЧП расследуют по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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Комментарии
5
Znatok78
1 сентября 2024, 13:10
К сожалению, ресурс советской техники не вечный, а другой, с нашим геостратегом, в ближайшей перспективе не предвидится. Поэтому стараюсь не летать нашими регулярными авиалиниями, а уж сесть в такой пепелац точно бы не решился. Людей жаль, соболезнования родным.
ixform
1 сентября 2024, 12:59
сделайте там канатные дороги что ли
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