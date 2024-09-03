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Происшествия В Петербурге медиков забросали бутылками после отказа сделать прививку

В Петербурге медиков забросали бутылками после отказа сделать прививку

9 313
17 комментариев

Стартовавшая в конце лета вакцинация от гриппа не обходится без эксцессов. В Калининском районе Петербурга защиту от вируса добывали с боем.

Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне в шестом часу вечера за бесплатной прививкой к машине медиков, которая стоит у станции метро «Академическая» на проспекте Науки, подошёл мужчина лет 30 на вид. Неизвестно, показал ли он паспорт и полис, но, дыхнув перегаром, услышал от 57-летней медсестры просьбу прийти в следующий раз.

Осложнений у непривитого медики едва ли ждали. А он, отбежав к ближайшему мусорному контейнеру, достал пустые бутылки и начал забрасывать ими автомобиль скорой.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что, разбив лобовое стекло, мужчина скрылся. Размер ущерба подсчитывают, метателя бутылок ищут. Возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос времени.

Вакцинация от гриппа в Петербурге стартовала в августе. Прививают тремя видами вакцин для взрослых и детей. Мобильные пункты работают по будням, часть из них и в субботу. График можно посмотреть здесь. В комздраве отмечали, что передвижные пункты — только для взрослых, иммунизация детей в них не проводится.

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Комментарии
17
Мillemelle
3 сентября 2024, 10:00
к сожалению, антидота от безумия нет...
AndrewBarsik
3 сентября 2024, 10:01
Того, с кого он брал пример, почти каждый день показывают по телевизору. Хорошо, что у это хулигана нет кинжала.
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