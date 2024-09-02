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Власть «Молодежь считает это модным». Путин высказал свое отношение к вейпам

«Молодежь считает это модным». Путин высказал свое отношение к вейпам

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10 комментариев

Владимир Путин обеспокоен популярностью вейпов среди молодежи. О вреде электронных курительных устройств президент России высказался в ходе «Разговора о важном» со школьниками в Кызыле в понедельник, 2 сентября, пишет РИА Новости.

«Молодежь считает это модным, но не думает о последствиях», — сказал Путин.

По словам президента, вейпы приводят к ряду серьезных проблем со здоровьем. В их число входит нарушение памяти, ухудшение физического состояния, иммунитета и репродуктивных функций.

«Если достал электронную сигарету, в чем героизм? Ты крутой, когда выиграл на площадке. А так, достал и что? Только в минус пошло», — отметил Путин.

Также во время открытого урока президент РФ посоветовал школьнику из Кызыла не копить на мотоцикл, а собирать деньги на автомобиль. Двухколесный транспорт глава государства назвал опасным.

В сегодняшних планах президента во время визита в столицу Республики Тыва — посещение средней школы № 20 имени Героев Отечества, где и прошёл «Разговор о важном», а также Кызыльского президентского кадетского училища, встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом и совещание по вопросам развития Тувы.

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Комментарии
10
DEMOMON
2 сентября 2024, 12:46
Зачем нужны комментарии человека, который не курит?
Mies
2 сентября 2024, 12:47
Больше беспокоиться не о чем.
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