«Молодежь считает это модным». Путин высказал свое отношение к вейпам

Владимир Путин обеспокоен популярностью вейпов среди молодежи. О вреде электронных курительных устройств президент России высказался в ходе «Разговора о важном» со школьниками в Кызыле в понедельник, 2 сентября, пишет РИА Новости .

«Молодежь считает это модным, но не думает о последствиях», — сказал Путин.

По словам президента, вейпы приводят к ряду серьезных проблем со здоровьем. В их число входит нарушение памяти, ухудшение физического состояния, иммунитета и репродуктивных функций.

«Если достал электронную сигарету, в чем героизм? Ты крутой, когда выиграл на площадке. А так, достал и что? Только в минус пошло», — отметил Путин.

Также во время открытого урока президент РФ посоветовал школьнику из Кызыла не копить на мотоцикл, а собирать деньги на автомобиль. Двухколесный транспорт глава государства назвал опасным .

В сегодняшних планах президента во время визита в столицу Республики Тыва — посещение средней школы № 20 имени Героев Отечества, где и прошёл «Разговор о важном», а также Кызыльского президентского кадетского училища, встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом и совещание по вопросам развития Тувы.

