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    На строительство метро в Петербурге в 2025 году выделят 35 млрд рублей

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    На строительство метро в 2025 году предварительно согласовано финансирование в 35 млрд рублей. Об этом 30 августа рассказали представители комстроя на нулевых чтениях бюджета.

    Доппотребности в этом направлении комитет не заявляет. Напомним, в 2024 года на строительство подземки выделили 30 млрд.

    Ранее стало известно, что единственной станцией метро, которую введут в 2024 году, будет «Горный институт», сдача «Путиловской» и «Казаковской» перенесена на 2025-й. При этом предполагается, что скоро «Метрострой Северной столицы» начнет активную плановую проходку зеленой линии к «Каменке» и коричневой — «Каретной». После 2025 года сдача новых станций запланирована на 2029-й: это будут «Богатырская», «Каменка» и выход станции «Театральная».

    В 2024 году городе появился второй подрядчик по исполнению полного цикла работ от проектирования до строительства метро — БТС-Мост получил субподряд на депо «Красносельское».

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