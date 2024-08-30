На строительство метро в Петербурге в 2025 году выделят 35 млрд рублей

На строительство метро в 2025 году предварительно согласовано финансирование в 35 млрд рублей. Об этом 30 августа рассказали представители комстроя на нулевых чтениях бюджета.



Доппотребности в этом направлении комитет не заявляет. Напомним, в 2024 года на строительство подземки выделили 30 млрд.

Ранее стало известно, что единственной станцией метро, которую введут в 2024 году, будет «Горный институт», сдача «Путиловской» и «Казаковской» перенесена на 2025-й. При этом предполагается, что скоро «Метрострой Северной столицы» начнет активную плановую проходку зеленой линии к «Каменке» и коричневой — «Каретной». После 2025 года сдача новых станций запланирована на 2029-й: это будут «Богатырская», «Каменка» и выход станции «Театральная».